Ședință decisivă a coaliției luni, după explicațiile lui Cîrstoiu. „Eram un om respectat, acum am devenit omul negru”

Potrivit unor anchete Hotnews, medicul ar fi oferit consultații la clinica privată a soției sale în timp ce era și manager la spitalul municipal.

Într-o conferință de presă organizată în fața unității medicale pe care o conduce, Cîrstoiu a respins acuzațiile.

Cătălin Cîrstoiu: „Din punctul meu de vedere eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate. Până acum eram un om respectat, acum am devenit omul negru. Nu cred că e corect față de mine, din punctul meu de vedere eu cred că nu e corect, am învățat foarte multe lucruri în perioada aceasta, am învățat foarte multe lucruri legate de oameni, de comunicare.”

Anunțul lui lui Cătălin Cîrstoiu vine după ce președintele PSD Marcel Ciolacu i-a transmis că nu poate rămâne candidatul coaliţiei dacă nu oferă explicații credibile la acuzația că a încălcat legea incompatibilității. Și anume că, în timp ce a condus spitalul Municipal din Capitală, ar fi oferit şi consultaţii la o clinică privată.

În ultimele zile, medicul Cătălin Cîrstoiu, condidatul comun la Primăria Generală a Capitalei, a primit mai multe ultimatumuri din partea coaliției de guvernare. Aceștia i-au cerut în termeni destul de duri să se retragă din funcția de candidat dacă nu lămurește cât mai repede dacă este incompatibil cu funcția de manager a Spitalului Municipal.

Marcel Ciolacu, președinte PSD: „Până când doctorul Cîrstoiu nu va explica toate aspectele apărute în spaţiul public, dânsul nu poate merge înainte ca fiind candidat al coaliţiei. Repet, domnul Cîrstoiu trebuie să iasă în spaţiul public şi să explice toate aspectele, astfel nu vom putea merge mai departe. Perioada de independență a apus.”

Cătălin Cîrstoiu: „Mi-am ajutat în egală măsură colegii care lucrau acolo și da, am răspuns și solicitărilor unor pacienți care aveau nevoie și mi-au solicitat perspectiva lor”.

ŞI Nicolae Ciucă îi ceruse încă de marți lui Cătălin Cîrstoiu să lămurească situația. Candidatul PSD-PNL nu a mai avut niciun eveniment de campanie în ultimele zile.

Rămâne de văzut dacă explicaţiile date de Cătălin Cirstoiu i-au convins pe liderii coaliţiei, iar aceştia vor depune listele cu semnături pentru candidatura să săptămâna viitoare aşa cum era programat. O şedinţă decisivă a coaliţiei va avea loc luni.

