Elena Lasconi, un nou mandat la Câmpulung Muscel. „Unii învață istorie, alții citesc istorie, noi, împreună, o facem”

„Mulțumesc! Unii învață istorie, alții citesc istorie, NOI, ÎMPREUNĂ o facem. Încă nu s-a finalizat numărarea voturilor, însă în 21 de secții din 26 am obținut aproape 70 la sută pentru primar și la 20 secții din 26 am obținut peste 51 la sută pentru consiliul local.

Continuăm cu fapte!”, a anunțat Lasconi pe pagina personală de social media.

La alegerile precedente, fostul jurnalist Pro TV, a câștigat mandatul tot cu circa 70% dintre voturi, primarul în funcție luând atunci doar 4%.

Elena Lasconi a fost, temporar, pe lista USR pentru alegerile europarlamentare însă, după ce a recunoscut public, din nou, că a votat „Da” la referendumul „pentru familie” din 2018, conducerea USR i-a retras numele.

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie”, a scris ea în social media în noiembrie anul trecut.

