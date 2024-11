De ce a câștigat Donald Trump alegerile prezidențiale din SUA, potrivit estimărilor din mass-media. Explicația unui american

Victoria lui Donald Trump nu a fost confirmată - până la această oră - de rezultate finale, ci doar a fost revendicată de fostul preşedinte american pe baza unor predicţii media încă incomplete.

Florescu - născut în Statele Unite ale Americii, dar cu origini românești - este de părere că americanii au ținut cont în primul rând de situația legată de economia țării, dar și de imigrație.

John Florescu: ”Cred că rezultatul înseamnă câteva lucruri. În primul rând, economia și imigrația sunt chestiuni importante, uriașe, pentru americani. Când americanii se trezesc dimineața și se așează la masă și se întreabă dacă îmi este mai bine acum decât acum 4 ani, această este o idee recurentă. Când Bill Clinton a candidat, el avea un semn deasupra sediului său în care scria: Este vorba despre economie, prostule! Așadar, să nu uităm despre ce votează americani, fie că votează în Statele Unite sau în Europa. Așadar, a fost o chestiune importantă.

Într-un anume sens, nu este corect față de Biden, pentru că și în perioada lui, piețele bursiere au crescut, șomajul era controlat, inflația și dobânzile au scăzut recent, dar a fost prea puțin și prea târziu. Așadar, Kamala Harris a fost prinsă în această situație în care a fost mereu o persoană secundară.”

Ce urmează după presupusa victorie a lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA

John Florescu: ”Ce urmează? Așadar, persoana pe care a avut-o lângă el este Elon Musk. Avem o combinație a votului popular. Probabil că va avea Camera, va avea Senatul, Casa Albă.. Iată, un antreprenor alături de el, dar care a jucat un rol, de asemenea. Nu l-am menționat pe Robert Kennedy pe care l-a adus în campania lui și cred că Robert Kennedy este dintr-o familie democrată celebră.

Se va mișca repede, își va pune amprenta asupra imigrației, în primul rând, este un lucru foarte vizibil și a promis acest lucru. Are un război, practic, pe care îl duce în acest domeniu. Am văzută iată, în acel show, în acea emisiune disponibilă pe VOYO, John Bolton, de asemenea, a spus că Trump nu știe, Putin are acum capacitatea de a se juca oarecum cu Trump. Dar se va putea Putin juca cu Trump? El crede că Putin știe cum să-l flateze, cum să-l măgulească.

Așadar, ce se va întâmpla cu România? Avem o situație dificilă, a unui război care nu merge în favoarea lui Zelenski. Vine iarna. Vârsta medie a soldaților este 47 de ani. Avem rețeaua electrică în Ucraina, care a fost degradată până la 30 de procente. Avem nord-coreeni care se apropie de graniță, economia Rusiei, care, potrivit lui Wesley Clark, 60% este în zona de economie militară.”

Cine este John Florescu

John Florescu este un producător de film și televiziune american de origine română, fiul istoricului Radu Florescu, descendent al unei vechi familii boierești din Muntenia.

Născut în Statele Unite, Florescu și-a început cariera în industria media americană, iar ulterior a contribuit la proiecte axate pe istoria și cultura României.

A produs peste 150 de ore de televiziune națională și internațională pentru rețele precum CBS, HBO, PBS, Discovery-Times, Disney, A&E Network, The History Channel, BBC și Canadian Broadcasting Corporation.

Este proprietarul Chainsaw Europe, o companie de producție media care a produs mai multe documentare cunoscute publicului din România, printre care “Maria, Inima României”, „Regele Mihai: drumul către casăˮ și “Tovarășu’: facerea, gloria și desfacerea unui dictator“.

”Trump vs Harris. Este Europa în siguranță?”, disponibil pe VOYO

Documentarul ”Trump vs Harris. Este Europa în siguranță?” prezintă o serie de interviuri realizate cu persoane apropiate de Donald Trump și Kamala Harris, care le conturează valorile și personalitățile.

Ce poate înțelege un locuitor din Europa de Est despre miza enormă și rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA? Cum îi va influența viața direct acest rezultat al alegerilor?

A învins viziunea lui Donald Trump care a promis în campania electorală schimbări majore cu implicații pentru întreaga lume: economie, NATO, emigrație, Ucraina.

Pentru simplii oameni din partea noastră a lumii este o îngrijorare majoră : este Europa în siguranță după aceste alegeri? Un documentar eveniment, care este disponibil pe platforma VOYO.

