Ce se poate întâmpla dacă Donald Trump contestă rezultatele alegerilor din SUA. „Este singurul mod în care voi pierde”

"Dacă pierd - şi vă spun că e posibil. Pentru că trişează. Este singurul mod în care voi pierde, pentru că ei trişează", a declarat Trump la un miting de campanie în statul Michigan, în septembrie.

După ce Trump a pierdut alegerile din 2020, el şi aliaţii săi au încercat să întoarcă rezultatul prin zeci de procese care în cele din urmă nu au reuşit să modifice sau să întârzie numărătoarea voturilor.

De asemenea, Trump a făcut presiuni asupra oficialităţilor din Georgia să găsească mai multe voturi în favoarea lui; iar susţinătorii săi au luat cu asalt Capitoliul la 6 ianuarie 2021 într-un efort eşuat de a-l opri pe vicepreşedintele său, Mike Pence, să certifice victoria lui Biden.

Însă, de această dată, o diferenţă cheie constă în faptul că Trump nu mai are pârghiile prezidenţiale de putere pe care le avea în 2020. Şi în plus au fost adoptate noi legi statale şi federale pentru a face mai dificilă influenţarea rezultatelor alegerilor.

Totuşi, de luni de zile, Trump şi aliaţii săi pregătesc terenul pentru a striga fraudă dacă republicanul pierde pe 5 noiembrie. El ar putea contesta în justiţie o victorie a rivalei sale democrate Kamala Harris sau ar putea ridica îndoieli cu privire la validitatea victoriei ei în rândul susţinătorilor lui, fapt ce ar putea avea consecinţe neprevăzute.

Mistificare

Republicanii şi democraţii se aşteaptă ca numărarea voturilor să dureze câteva zile după 5 noiembrie, deoarece buletinele de vot prin poştă sunt mai întâi înregistrate şi alte voturi sunt numărate şi verificate.

Dacă va exista senzaţia că Trump pierde, întârzierea îi va oferi o oportunitate de a pretinde că a fost o fraudă şi de a încerca să submineze încrederea în oficialii electorali, plus că i-ar putea încuraja pe susţinătorii săi să protesteze. El i-a ameninţat deja cu închisoarea pe lucrătorii electorali şi alţi funcţionari publici pentru "comportament fără scrupule", deşi mai întâi ar trebui să câştige alegerile.

Trump îşi poate prezenta cazul direct poporului american fără a aştepta dovezi, folosind reţelele de socializare, conferinţe de presă şi interviuri.

"Preşedintele Trump a fost foarte clar (atunci când a spus) că trebuie să avem alegeri libere şi corecte", a declarat Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a campaniei lui Trump.

Echipa de campanie a lui Harris nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

În statele-cheie

Republicanii au deschis deja preventiv peste 100 de procese în statele cheie care vor decide alegerile, pentru a pregăti terenul pentru provocări postelectorale, inclusiv susţinând, fără dovezi, că persoane care nu au statutul de cetăţeni americani vor vota în număr mare.

Ambele partide plănuiesc să trimită mii de voluntari instruiţi, numiţi supraveghetori ai votului, pentru a monitoriza scrutinul şi numărarea voturilor şi care au mandat de a raporta orice fel de nereguli.

Unii activişti pentru dreptul la vot sunt îngrijoraţi de faptul că observatorii electorali republicani ar putea avea o atitudine perturbatoare, dar Partidul Republican spune că voluntarii au fost instruiţi să respecte legea.

Aşa cum au făcut-o în 2020, aliaţii lui Trump din statele cheie - oficiali electorali locali, parlamentari locali şi poate judecători - ar putea încerca să întârzie certificarea, confirmarea numărătorii oficiale într-un stat, invocând existenţa unei fraude.

Aceste eforturi nu au avut succes data trecută, iar experţii în legislaţia electorală spun că legile din acele state sunt clare în a stipula că oficialii locali nu au puterea de a arunca buletine de vot sau de a deraia procesul.

Cinci dintre cele şapte state cheie au guvernatori democraţi, dar activiştii democraţi îşi fac griji în legătură cu statul Georgia, al cărui comitet electoral de stat a acordat recent autoritate fără precedent oficialilor locali de a efectua anchete, o mişcare despre care spun că ar putea oferi o oportunitate actorilor rău intenţionaţi care încearcă să conteste sau să întârzie numărarea voturilor.

Cu toate acestea, un judecător din Georgia a decis recent că oficialii locali trebuie să certifice rezultatele şi nu au libertatea de a face altfel.

Toate statele trebuie să prezinte numărătoarea finală înainte ca Colegiul Electoral să se întrunească în decembrie şi electorii să-şi depună voturile. Acest vot este apoi transmis Congresului pentru certificarea finală din ianuarie.

Contestaţiile în instanţă inspirate de Trump şi întârzierile de certificare ar putea face ca un stat să rateze termenul limită de depunere. Asta ar putea da apă la moară obiecţiilor republicane în Congres.

Unii experţi în legislaţia electorală avertizează că este dificil de prezis cum ar putea fi soluţionate disputele legale noi privind certificarea, mai ales dacă sunt tratate de judecători care simpatizează cu afirmaţiile lui Trump.

Congresul are ultimul cuvânt

După alegerile din 2020, Congresul a adoptat o reformă legislativă care face mai dificilă pentru candidat să provoace tipul de probleme pe care Trump a încercat să le provoace.

Reforma legislativă stipulează în mod clar că vicepreşedintele, care în acest caz ar fi Harris, nu are nicio autoritate să întârzie certificarea naţională sau să nu ia în calcul rezultatele dintr-un stat, aşa cum l-a îndemnat Trump pe Pence să facă în 2020.

Noua normativă impune totodată ca o obiecţie la numărarea voturilor dintr-un stat să nu poată fi ridicată decât dacă o cincime dintre membrii fiecărei camere a Congresului - Camera Reprezentanţilor şi Senatul - sunt de acord cu aceasta. După aceea, este nevoie de un vot majoritar în fiecare cameră pentru ca o obiecţie să fie considerată validă.

În eventualitatea puţin probabilă în care sunt aruncate suficiente voturi electorale, astfel încât niciunul dintre candidaţi să nu atingă majoritatea necesară, nou-alesa Cameră a Reprezentanţilor a SUA ar alege următorul preşedinte.

Tulburări civile

Orice efort al lui Trump de a sugera că alegerile au fost trucate ar putea duce la tulburări civile, aşa cum s-a întâmplat pe 6 ianuarie 2021.

Experţi care monitorizează grupuri militante de dreapta, precum Peter Montgomery de la People For the American Way, un think tank liberal, spun că sunt mai puţin îngrijoraţi de un răspuns violent din partea acestor grupuri decât de ameninţările împotriva lucrătorilor electorali care numără voturile.

De asemenea, ar putea avea loc demonstraţii violente în capitalele statelor cheie, a avertizat Montgomery.

Totuşi, scrie Reuters, sute de oameni care au fost implicaţi în atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului au fost condamnaţi şi închişi pentru acţiunile lor, un factor de descurajare puternic pentru alţii care ar putea lua în considerare acţiuni similare.

