Wealth & Investment Forum 2026 a reunit, pe 22 octombrie, la Face Convention Center din București, peste 1000 de antreprenori, investitori și profesioniști din industria financiară. Organizat de Asociația B-Leader și Doingbusiness.ro, cu susținerea Raiffeisen Bank, evenimentul a adus în prim-plan strategiile prin care capitalul poate fi construit, alocat, protejat și dezvoltat pe termen lung.

Agenda conferinței a integrat perspective internaționale și locale asupra comportamentului financiar, tendințelor macroeconomice, disciplinei investiționale și diversificării portofoliilor. Mesajul central al dezbaterilor: performanța sustenabilă presupune o strategie de investiții clară, aliniată obiectivelor personale, orizontului de timp și profilului de risc.

Morgan Housel a analizat impactul comportamentului asupra deciziilor financiare, iar Lord Jim O’Neill a abordat transformările majore care reconfigurează economia și investițiile la nivel global. Merryn Somerset Webb, Javier Estrada și Martin E. Sandbu au completat agenda cu perspective asupra piețelor, alocării capitalului și evoluțiilor economice internaționale. Mihail Ion a plasat aceste teme în contextul local, subliniind nevoia unei abordări mai structurate a investițiilor în România.

„Cei peste 1000 de participanți prezenți la Wealth & Investment Forum au confirmat interesul tot mai mare pentru investiții și pentru planificarea financiară pe termen lung. Am adus împreună expertiza globală și perspectiva locală pentru a muta conversația despre bani din zona deciziilor punctuale către strategie, disciplină și obiective clare. Pentru noi, acest forum reprezintă un pas important în consolidarea unei culturi a investițiilor în România și în sprijinirea oamenilor pentru a lua decizii mai bine informate cu privire la viitorul lor financiar”, a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Prima ediție a Wealth & Investment Forum a consolidat un cadru de dialog între experți internaționali, lideri ai industriei financiare și investitori. Diversitatea perspectivelor și temele abordate au evidențiat rolul educației financiare, al planificării și al consecvenței în construirea capitalului pe termen lung.

Lord Jim O’Neill, creator al acronimului BRIC, a evidențiat încă de la început rolul educației în competitivitatea economică.

„Întotdeauna am considerat că educația este cea mai bună investiție pe termen lung. Este esențial ca o țară să aibă o populație cât mai bine educată, deoarece pregătirea și capacitatea oamenilor care sunt acum în câmpul muncii, precum și a celor care vor intra în viitor pe piața muncii, sunt cruciale pentru dezvoltarea economică”, a spus Lord Jim O’Neill.

Martin E. Sandbu a vorbit despre integrarea piețelor de capital europene pentru finanțarea inovației și extinderea companiilor.

„Europa nu are o problemă de economisire, ci una de investiții. Avem talentul, antreprenorii și ideile, dar ne lipsesc scara și capitalul dispus să își asume riscuri. Trebuie să depășim fragmentarea pieței și să punem capitalul european să lucreze pentru viitorul Europei”, a declarat Martin E. Sandbu.

Merryn Somerset Webb a analizat concentrarea indicilor globali în tehnologia americană și diversificarea către alte active și regiuni.

„Portofoliile pasive care au adus randamente în ultimii 10–20 de ani s-ar putea să nu ne mai protejeze în viitor. Un fond de indici globali, perceput drept diversificat, poate reprezenta în realitate un pariu puternic concentrat pe avântul tehnologic din SUA. Merită să privim și către clase de active precum aurul, materiile prime sau energia și către regiuni precum America Latină”, a spus Merryn Somerset Webb.

Javier Estrada a subliniat importanța disciplinei investiționale și a evitării tranzacțiilor excesive.

„Succesul în investiții se rezumă la diversificare extinsă, simplitate și comisioane cât mai mici. Mai presus de toate, cel mai important sfat este să nu faci nimic: să rămâi pe piață, să eviți tentația de a tranzacționa excesiv și să lași o investiție simplă, cu costuri reduse, să lucreze pentru tine”, a declarat Javier Estrada.

Morgan Housel a închis evenimentul cu o perspectivă asupra răbdării și gestionării așteptărilor în construirea averii, subliniind diferența dintre acumularea de bunuri și independența financiară, în special pentru generația Z.

„Gen Z se află în cea mai bună poziție de start din istorie, dar riscă dezamăgiri uriașe pentru că așteptările lor sunt la un nivel extrem de ridicat. Averea și o viață bună sunt asemenea unui copac: când cresc prea repede, putrezesc repede. Adevăratul succes cere răbdare. Independența financiară este mult mai valoroasă decât posesia, iar dacă această generație își dorește o libertate de durată, trebuie să învețe să încetinească ritmul, să își gestioneze așteptările și să înțeleagă că dezvoltarea durabilă nu poate fi grăbită”, a declarat Morgan Housel.

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