(P) Iedera, o soluție naturală impotriva tusei productive

Este, astfel, planta mereu verde care se roteste in jurul arborilor. In afara rolului ornamental, iedera este folosita inca din antichitate în tratarea diferitelor afectiuni respiratorii.

Efectele benefice ale extractului uscat din frunze de iedera, dovedite științific

Tu sau copilul tau va confruntati cu tusea productiva? Medicamentele pe baza de plante, ce contin extract uscat de frunze de iedera, pot ajuta la ameliorarea tusei productive. Este recomandat ca in perioada in care se utilizeaza extractul de iedera sa se consume multa apa sau lichide calde ce nu contin cofeina.

Extractul de iederă este o substanță activă pe bază de plante, utilizat ca expectorant în tusea productivă. Conform celor mai noi ghiduri ştiinţifice ale Agenţiei Europene a Medicamentului, extractul de iedera are indicatii terapeutice bine stabilite: expectorant eficient si sigur in tuse, de cativa ani si in farmaciile din Romania.

Ingredientele principale ale extractului uscat de frunză de iederă sunt saponinele triterpene, în special hederacosida C şi alfa-hederină. Datorită acestei compoziţii, extractul din iedera are efect secretolitic si efect mucolitic, dovedite științific – importante pentru ca ajută expectoratia, în plus, dezvolta si actiune spasmolitica. Conform monografiei ESCOP si raportului despre Iedera al Agentiei europene a medicamentului, extractul de iedera prezintă, de asemenea, efect antimicrobian (solutiile de saponine sunt bactericide impotriva a 23 tulpini testate), efect antiviral (efectul hederacosidei C asupra virusului Influenza), si usoara acțiune anti-inflamatorie (hederacosida C).

Un grup de cercetatori ucrainieni a condus un studiu (Yu. Bolbot, E. Prokhorov, S. Mokia, A. Yurtseva Comparing the efficacy and safety of high-concentrate (5-7.5:1) ivy leaves extract and Acetylcysteine for treatment of children with acute bronchitis.Drugs of Ukraine, November 2004) al carui scop a fost sa compare eficienta si siguranta extractului de iedera in concentratie mare (5-7.5:1) si a acetilcisteinei in tratamentul bronsitei acute (obstructive si non obstructive) la copii, cu varste între 2 și 10 ani. Simptome precum tuse, expectoratie, respiratie dificila s-au îmbunatatit in ambele grupuri. La finalul studiului, ambele grupuri de tratament au prezentat valori spirometrice îmbunatatite după tratament. La 5 zile de la inceperea tratamentului, parametrii spirometrici au fost semnificativ mai buni in grupul cu tratament de iedera, autorii concluzionand ca extractul de iedera are atât un efect bronhodilatator, cât și mucolitic.

Una dintre concluziile Monografiei Hedera helix L. folium este ca medicamentele din iedera se folosesc cu precadere la copii. In aceasta privinta, monografia enumera cele mai importante studii clinice cu preparate din iedera, studii prospective (7.000 copii) cat si retrospective (52.000 copii), ceea ce confirma extractul de iedera drept eficient si sigur in tratamentul tusei la copii.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 29-11-2023 10:23



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.