Simona Halep - Destanee Aiava 7-6, 6-1 la Australian Open 2018. Simona are probleme medicale, dar merge în turul 2

SIMONA HALEP - DESTANEE AIAVA au jucat în primul tur la Australian Open 2018. Aiava are doar 17 ani şi ocupă locul 193 în clasamentul mondial. Halep (26 ani) a pierdut în primul tur la ediţia de anul trecut, fiind învinsă de americanca Shelby Rogers.

După victoria cu Aiava, Halep va juca în turul secund cu câştigătoarea dintre Eugenie Bouchard (Canada) şi Oceane Dodin (Franţa), iar în turul al treilea o poate întâlni pe Petra Kvitova (Cehia).

Simona Halep - Destanee Aiava LIVE TEXT

Halep - Aiava 7-6, 6-1: Simona este victorioasă în partida cu Aiava.

Halep - Aiava 7-6, 5-1. Break Halep: Simona, la un pas de câștigarea setului și a meciului. Halep are un serviciu mult mai sigur, comparativ cu începutul meciului, în timp ce a adversara sa pare resemnată.

Halep - Aiava 7-6, 4-1. Game Halep: Simona se impune și servește impecabil. Deși accidentată, Halep se apropie cu pași siguri de câștigarea meciului

Halep - Aiava 7-6, 3-1. Game Aiava: Simona se apără și își pune în dificultat adversara. Românca are un joc bun, chiar dacă nu forțează.

Halep - Aiava 7-6, 3-0. Game Halep: Simona se distanțează

Halep - Aiava 7-6, 2-0. Break Halep: Simona domină setul 2 și pare motivată să câștige partida. Deși accidentată, Simona a reulit să câștige break-ul.

Halep - Aiava 7-6, 1-0. Game Halep: Simona are avantaj și parcă domină meciul, în timp ce adversara sa dă semne de oboseală. Halep s-a accidentat și are o problemă la glezna stângă. Moment dificil pentru Simona, care este consultată de medic.

Tiebreak: Aiava începe bine și servește decisiv. Simona obține primul ei as din acest meci. Simona se apără, iar din cauza presiunii Aiava ratează un voleu și aruncă cu racheta de pământ.

Halep - Aiava, 6-6. Game Halep: Românca revine și egalează. Meciul este unul strâns.

Halep - Aiava, 5-6. Game Aiava: Australianca se distanțează față de româncă, chiar dacă dă semne că nu se simte foarte bine. Simona pune presiune pe serviciul Aiavei, cea care reușește în acest game al 2-lea as al meciului

Halep - Aiava, 5-5. Game Halep: Simona revine în forță și egalează. Halep câștigă la 0 pe propriul serviciu.

Halep - Aiava, 4-5 Break Halep: Simona se apără și este la un pas să egaleze. Simona reusește 3 puncte la rând si câștigă break-ul.

Halep - Aiava, Game Halep 3-5: Simona recuperează. Australianca este la serviciu și conduce scorul. Aiava este la serviciu și conduce scorul. Ca urmare a presiunii, Simona revine în forță și dă dovadă de un joc agresiv.

Halep - Aiava, 2-5 Game Aiava: Simona Halep a ratat două mingi de break. Australianca are nevoie de îngriji medicale și a cerut Time-out medical. Aiava a părăsit terenul, iar Halep așteaptă reînceperea meciului. Partida a fost reluată.

Halep - Aiava, 2-4: Break Aiava: Aiava revine și a făcut break-ul. Halep continuă să lovească scurt și parcă jocul său nu mai este atât de agresiv și îi permite australiencei sa conducă.

Halep - Aiava, 2-3 Break Halep: Simona servește pentru a egala scorul. Ambele jucătoare fac multe greșeli neforțate, având un început ezitent.

Halep - Aiava, 1-3 Break Aiava: Aiava este foarte agresivă, Lovește foarte puternic și încearcă să închidă rapid punctele.

Halep - Aiava, 1-2Game Aiava: Destanee câștigă pentru prima dată pe serviciul ei și preia conducerea. Jocul este echilibrat.

Halep - Aiava 1-1 Break Aiava: Meciul începe echilibrat. Australianca a joacă agresiv și a pus-o în dificultate pe Simona Halep

Halep - Aiava 1-0 Break Halep: Simona începe excelent meciul, dar Aiava a egalat. Totuși, Halep a fost mai sigură în ultimele puncte și a câștigat game-ul

The #1️⃣ vs. the young Australian - it's all systems go between @Simona_Halep and @destaneeaiava.

Who is your tip? #AusOpen pic.twitter.com/YB35gAoZeN