Ultimele cumpărături făcute în 2017: covoare, telefoane și frigidere

Înainte să intre în 2018, romanii au făcut ochii roată prin casă şi au decis că în ultimele ore ale anului au nevoie urgentă de covoare, mese de călcat, telefoane şi frigidere.

Aşa că au mers în magazine înainte să se închidă ca să şi cumpere aceste bunuri fără de care nu-şi puteau să aştepte numărătoarea inversă. Statistică are o explicaţie pentru acest comportament straniu, cererea de consum a crescut mult în 2017.

Chiar dacă n-a rămas mare lucru din anul acesta poţi să te încadrezi să cumperi două covoare din Obor sau un televizor cu diagonală mare.

Bogdan: "Nu a fost timp, am alergat dintr-o parte în altă".

Reporter: "A meritat să aşteptaţi tot anul pentru a lua televizorul?"

Bogdan: "Bineinteles, dacă mi l-am dorit, normal".

Sorin a pus în coş o achiziţie importantă pe care nu a mai putut să o amâne.

Reporter: "Aceasta este o masă de călcat?"

Sorin: "Da, pentru anul viitor".

Reporter: "Era importanta?"

Sorin: "Da, am ţinut tot anul să o cumpărăm şi am zis în ultima zi din an."

Reporter: "Căutați pahare în ultima zi a anului?"

Cumpărător: "Pahare de vin căutam. Ne trebuie unele noi, s-au spart"

În plus, 2018 nu are cum să înceapă fără un frigider sau un aspirator nou. Magazinele de electronice şi electrocasnice au vândut bine şi telefoane scumpe.

Pofta de cumpărături a românilor a fost mai mare în acest an faţă de anul trecut. Cererea de consum a crescut cu aproape 13 la sută în 2017 faţă de 2016. Potrivit INS, veniturile romanilor au fost mai mari, în plus, au avut acces mai uşor la credite.

Din păcate, economia românească nu reuşeşte să câştige cu adevărat din creşterea consumului. 70 la sută dintre produsele nealimentare sunt aduse din alte ţări.