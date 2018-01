Mihai Tudose, despre Carmen Dan: „Eu cred că, dacă va fi lăsată, își va da demisia”

Inquam Photos / George Calin

Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, că îi va accepta demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dacă aceasta va decide să plece de la conducerea instituției.

„Am aflat – atunci când ești prim-ministru ești informat – că propunerea aceea nu și-o dorește (n.r - Cătălin Ioniță). Deci nu aveam pe cine să pun în loc. Am să îmi permit să vă divulg un lucru și supărarea mea față de doamna ministru: am întrebat-o dacă e adevărat că omul acela refuză. Mi-a spus că nu este adevărat, că își dorește funcția. La prânz, l-am sunat pe domnul chestor, să îl întreb eu, pentru că pe canalele media se vehiculau diverse informații – că nu vrea, dar și comunicatul oficial, că este falsă informația și că omul vrea. Discuția a fost următoarea, reproduc aproae exact: „Bună ziua, sunt premierul. Dl. Comisar, doriți funcția?”. Mi-a răspuns: „Domnule prim-ministru, permiteți-mi să raportez. În cursul dimineții, m-am prezentat la doamna ministru cu un raport că nu îmi doresc această funcție, m-a amânat, de atunci stau și aștept.” Am insistat cu întrebarea: „chiar nu doriți această funcție?” „Nu, domnule prim-ministru, chiar nu îmi doresc această funcție.” În momentul acela am spus că dacă un ministru de Interne care mă minte în halul acesta... înseamnă că nu mai am ce să lucrez cu ea”, a spus premierul, miercuri seara, într-o emisiune de pe postul Antena 3.

Întrebat dacă prin formularea „nu mai am ce să lucrez cu ea” se referă la demisie, premierul a afirmat: „Domnia şi-a manifestat intenţia de luni. În momentul acesta, cred că accept dacă și-o dă.”

Premierul a fost întrebat din nou dacă îi cere demisia lui Carmen Dan. Astfel, el a răspuns: „Rămâne cum am stabilit. Eu cred că, daca va fi lăsată, își va da demisia.”

În ceea ce privește demiterea șefului Poliției Române, Bogdan Despescu, premierul a precizat: „Nu cred că e un polițist rău; nici nu este veșnic acolo. A fost pus de Cioloș. După un an și ceva, trebuia să știe și domnia sa niște lucruri. Am întrebat și eu alți polițiști: e vreunul care a picat testul ăsta? Am înțeles că e unul care a picat pe scări când s-a dus să dea testul ăsta. N-a picat testul ăla și înțeleg că după el nu ai cum să îți dai seama de nimic. În ce lume trăim? Cum se poate ca niște structuri interne să nu știe ce se întâmplă cu colegii. De asta am cerut o anchetă”, a spus premierul Mihai Tudose, miercuri seara, la Antena 3.

Prim-ministrul a ţinut să sublinieze că, exceptând-o pe Carmen Dan, se înţelege cu toţi membrii Cabinetului, conform News.ro: „Nu am niciun membru al Guvernului, cu excepţia cazului de astăzi, cu care să nu pot lucra. Ieri vă spuneam altfel, dar azi m-am minţit cu martori.”

Ministrul de Interne Carmen Dan i-a înaintat, marți, premierului Tudose propunerea de înlocuire a șefului Poliției Române, Bogdan Despescu, cu chestorul Cătălin Ioniță. Astfel, miercuri, premierul a refuzat înlocuirea sa. Astfel, șeful Executivului i-a cerut lui Despescu să îi prezinte un nou raport cu măsurile luate ca urmare a cazului agentului de Poliţie care a agresat sexual doi minori într-un lift, într-o săptămână.

„Au prins pedofilul în 2 zile, până la urmă. Are o săptămână ca să îmi prezinte un raport domnul Despescu”, a spus el în ședința de Guvern.

Cu aceste cuvinte, premierul Mihai Tudose a respins, cel puţin pentru umatoarele 7 zile, cererea ministrului de interne Carmen Dan de a-l demite pe şeful poliţiei Romane. Refuzul de a-l demite pe Bogdan Despescu este o lovitură de imagine pentru ministrul de interne. Carmen Dan a cerut imperativ ca acesta să plece de la comanda poliţiei şi a mai recomandat şi altor poliţişti, implicaţi în anchetarea poliţistului suspectat de agresiuni sexuale, să facă un pas în spate. Adică să îşi dea demisia.

Scandalul polițistului acuzat de pedofilie

Tensiunile vin pe fondul scandalului izbucnit după ce un polițist a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi agresat sexual minori. În acest context, într-o conferință de presă, Carmen Dan a afirmat că el ar mai fi fost vizat de acuzații și în 2009, dar că respectivul dosar s-ar fi clasat.

Pe de altă parte, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a precizat, marți, că respectivul dosar din 2009 nu s-a clasat.

Într-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a informat că polițistul suspectat de pedofilie a fost supravegheat tehnic din 7 ianuarie, imediat după ce conducerea Brigăzii Rutiere a anunţat Serviciul Omoruri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) cu privire la faptul că un agent de poliţie din cadrul brigăzii are semnalmente asemănătoare cu cele ale bărbatului din imaginile puse la dispoziţia publicului, informează Agerpres.

De asemenea, procurorii au precizat că în cauză se desfăşoară urmărirea penală şi cu privire la o infracţiune de agresiune sexuală comisă în anul 2009 faţă de o victimă minoră (urmărirea penală fiind începută in rem), faptă pentru care este necesară completarea probatoriului.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a autorizat măsuri de supraveghere tehnică a persoanei în cauză. În baza acestor măsuri, agentul de poliţie a fost monitorizat în permanenţă de poliţişti specializaţi din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale - IGPR, până la momentul prezentării acestuia la sediul Serviciului Omoruri în dimineaţa zilei de 8 ianuarie", potrivit sursei citate.

Potrivit anchetatorilor, în data de 5 ianuarie, în incinta unui bloc din sectorul 6 - în lift şi pe palierul etajului 8 - Eugen Stan ar fi pupat-o pe obraji, pe gură şi în zona abdominală şi i-ar fi pus mâna în zonele intime persoanei vătămate, minoră, în vârstă de 5 ani şi l-ar fi pupat pe obraji pe minorul în vârstă de 9 ani.

De asemenea, în data de 22 octombrie 2012, în jurul orei 14,00, în incinta unui bloc din sectorul 6 - în lift şi pe scările care asigură legătura între etajele 4 şi 5 ale imobilului - inculpatul ar fi pupat pe gură şi ar fi luat în braţe o fetiţă de 7 ani, şi, profitând de imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, ar fi determinat-o să-i atingă organul sexual.

