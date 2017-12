Moș Crăciun și-a început călătoria în jurul lumii. Traseul lui poate fi urmărit în timp real

În fiecare an, cei de la NORAD, Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială, dedică ziua de 24 decembrie pentru a-l urmări pe Moș Crăciun în timp ce împarte cadouri pe întreg globul pământesc.

Santa is awake and getting ready for takeoff! You can watch live videos of #Santa preparing for his trip on our website, https://t.co/gSvRD6ezKo. #NORADTracksSanta