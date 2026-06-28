În masivele sudice o să mai vină o ploaie de scurtă durată, iar maximele pleacă de la 30 de grade în sudul litoralului și ajung la 39...40 de grade în vestul și în nord-vestul țării.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici soarele încălzește rapid atmosfera, dar temperaturile se mențîn SUB pragul caniculei. Chiar și-așa, vă fi foarte cald: maximele ajung la 34 de grade și se resimte stresul termic accentuat.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem soare arzător și o amiază caniculară, cu 36 de grade la umbră. Indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități și aerul devine greu de respirat după prânz

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi toridă. Temperaturile urcă până la 38 de grade în Botoșani, iar atmosfera devine sufocantă din cauza disconfortului termic pronunțat.

Vremea se mai încălzește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Nu avem niciun nor pe cer, iar maximele ating 39, chiar 40 de grade pe la Satu Mare.

Căldura se intensifică și în ținuturile vestice, iar stresul termic va crește după orele prânzului. Norii nu prea apar în această zonă și nu vorbim deloc despre ploi. Temperaturile ajung și pe-aici la valori exagerat de mari.

Și în Transilvania se face mai cald, iar în vestul provinciei se anunță încă o amiază caniculară, cu 37 de grade la umbră și disconfort termic accentuat. În a doua parte a zilei, în zona Meridionalilor se adună câțiva nori de ploaie.

Temperaturile cresc și în Oltenia. Canicula se extinde în toată regiunea, iar indicele de confort termic depășește pragul critic de 80 de unități. Atmosfera devine sufocantă după prânz, când se vor înregistra. Norii se înmulțesc doar pe la munte, pe unde e posibil să vină câteva averse.

În ținuturile sudice se face mai cald decât sâmbătă și se instalează canicula. Temperaturile ajung la 37 de grade în Lunca Dunării și aerul devine irespirabil. Avem cer senin aproape peste tot, însă în zona montană cresc șansele de ploaie în a doua parte a zilei.

Vremea în București

În București se mai încălzește puțin. Avem soare arzător și o amiază caniculară, cu 37 de grade la umbră și stres termic accentuat. Urmează o noapte tropicală, cu o minimă de 21 de grade.

Vremea la munte

La munte temperaturile se mențin ridicate. După-amiaza și seara, pe alocuri, în Carpații Meridionali o să mai plouă puțin. Vor fi și descărcări electrice, iar vântul se întețește în timpul ploilor. În celelalte masive avem cer mai mult senin.

Vremea pe litoral

Pe litoral se face mai cald. Se ating 32 de grade pe plajă și crește disconfortul termic. Cerul se păstrează curat, vântul se mai domolește, iar apa mării are în jur de 23 de grade.