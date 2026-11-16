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Trei zile cu vreme instabilă. Cod galben de vânt puternic, ploi și ninsori | HARTĂ

Vremea
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Oameni pe strada ploaie frig
Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de cod galben pentru intensificări ale vântului, în perioada 16-18 noiembrie. 

autor
Sabrina Saghin

Sunt anunțate și ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, în timp ce la munte, la altitudini mari, vor predomina ninsorile.

Potrivit meteorologilor, luni, 16 noiembrie, vântul va avea intensificări în sudul Banatului, Moldova, Dobrogea și la munte. Marți și miercuri, rafalele vor fi mai puternice în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, iar la altitudini mari vor atinge 70-90 km/h.

În județul Caraș-Severin este în vigoare o atenționare cod galben de vânt luni, între orele 10:00 și 20:00. Rafalele vor atinge 50-70 km/h, iar la munte pot ajunge la 90 km/h.

Ploi de până la 50 de litri pe metru pătrat

O altă atenționare cod galben vizează zonele montane, în intervalul 17 noiembrie, ora 06:00 – 18 noiembrie, ora 10:00. Vântul va sufla cu 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 120 km/h.

Meteorologii anunță precipitații moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul țării, precum și la munte. Local, cantitățile de apă vor ajunge la 20-50 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor predomina ninsorile luni și marți, în prima parte a zilei. Se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 5 centimetri.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, luni, 16 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar, în prima parte a zilei și din nou pe timpul nopții. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 10 grade, iar minima va coborî la 5-6 grade.

Marți, valorile termice vor fi peste cele obișnuite pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări în timpul nopții, iar temperaturile vor ajunge la 15 grade. Minima se va situa între 5 și 8 grade.

Miercuri, cerul va fi mai mult noros și va ploua slab, temporar. Maxima va fi de 15-16 grade, iar vântul va sufla moderat.

ANM precizează că, în intervalul 16 noiembrie, ora 10:00 – 18 noiembrie, ora 20:00, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică.

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Sursa: ANM

Etichete: cum va fi vremea, frig, ploi, ninsori, vant,

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