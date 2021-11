Școala din Lădăuți, renovată cu ajutorul serviciului de livrare prin OLX. Theodor Filoș: „OLX-erii salvează o școală”

Școala din Lădăuți, o localitate rurală izolată, este renovată cu ajutorul unei campanii OLX.

Compania investește în viitorul copiilor de acolo, dar totul este posibil numai cu ajutorul vostru, cei care alegeți să achiziționați ori să vindeți bunuri și servicii în platformă. Mecanismul e simplu: pentru fiecare comandă, expediată cu Livrare prin OLX – un serviciu rapid și sigur, compania va trimite către școală materiale de construcții, necesare pentru repararea acesteia.

Împreună putem mișca lumea spre mai bine, fără să ne mișcăm.

Elevii vin mereu cu zâmbetul pe buze, deși nu beneficiază de cele mai bune condiții, dar în curând școala pe care o îndrăgesc va fi complet renovată. Cei 90 de copii care merg la această școală vor beneficia, în sfârșit, de condiții decente.

„Am primit această veste cu mare bucurie. La început, recunosc, am privit totul cu o oarecare neîncredere, deoarece, în lumea asta sunt multe promisiuni, dar puține fapte. Parcă nu-mi venea să cred. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă reprezintă o minune (...) Din cauza condițiilor precare, copiii puteau să abandoneze școala noastră. Dacă ei plecau la unitățile de învățământ din satele vecine, riscam ca școala noastră să se închidă”, spune directorul școlii din Lădăuți, Cătălin Petcu.

Practic, inițiativa OLX a pornit de la ideea de a ajuta acolo unde e mai greu să faci asta. În urma unei documentări a situației, compania a selectat această școală. Apoi, a pus pe listă nevoile care trebuie acoperite acolo. Totul a fost posibil și cu sprijinul ONG-ului local, Asociația de Tineret „Împreună pentru Barcani”, care cunoște în amănunt situația acestei școli și a sistemului de învățământ local.

Povestea școlii, care se află la poalele unui deal, a început în jurul anilor 1900, când aici se desfășurau doar cursuri pentru învățământul primar, într-o singură clasă funcțională.

Condițiile, însă, nu încurajează pe nimeni să rămână aici. Nici pe dascăli și nici pe elevi. În lipsa altor opțiuni, copiii sunt obligați să facă sacrificii pentru a avea parte de educație. Unii dintre ei, ca să ajungă la școală, străbat un drum de țară de trei-patru kilometri, fără să beneficieze de un mijloc de transport în comun.

Theodor Filoș, business manager OLX: „Ne bucurăm că putem ajuta, dacă stăm și ne gândim bine, sistemul educațional din România suferă de foarte mulți ani și e un mic gest pe care putem să îl facem să dăm înapoi comunității.”

Ionela Lupu, corespondent PROTV: Ce v-a determinat să demarați acest proiect?

Theodor Filoș: „O să pun puțin lucrurile în context, dacă ne uităm la grupul OLX, noi avem o agendă de CSR destul de dezvoltată, ne uităm în zona de proiecte cu impact pozitiv, zona socială, civică, de sustenabilitate. Chiar la nivel global suntem o companie ale cărei operațiuni sunt net zero din punct de vedere al emisiilor de carbon. Și am mai avut și alte activități cu alte ONG-uri în România, și am zis, haideți să continuăm pe acest făgaș, pentru că e o zonă care se potrivește foarte bine și cu publicul nostru țintă. Acum, dacă punem în context criza pandemică care a venit la pachet și cu o criză socială, avem și o situație problematică cu școlile care s-au dus în online, cu digitalizare intensivă, copiii au avut de suferit. Am zis, hai, cum putem să facem să le facem viața mai bună, odată ce revin în clasă”.

Ionela Lupu: De ce ați ales această școală, ce v-a trimis către ea?

Theodor Filoș: „Procesul a fost destul de detaliat, ne-am uitat la mai multe variante de școli, am vorbit cu cu mai multe ONG-uri, și am ajuns cu ONG-ul „Împreună pentru Barcani” să selectăm școala din Lădăuți. Este o comunitate foarte faină, oamenii sunt un colectiv puternic, sunt uniți, iar povestea școlii construită de străbunicii și bunicii actualilor elevi este o notă diferențiatoare pentru școala respectivă, și am spus că acolo putem să implementăm proiectul”.

Ionela Lupu: A existat acolo însă ceva care v-a impresionat mai mult?

Theodor Filoș: „Pe mine personal m-a impresionat ideea că străbunicii respectivi ziceau că ei construiesc școala și o numesc preștație, astfel încât să se ducă să-și ia din timpul lor și să o construiască. Localitatea Lădăuți e destul de izolată, aproape de Întorsura Buzăului, este frig, și oamenii încearcă să-și dezvolte școala acolo. Este o comunitate strânsă, o comunitate care vrea să țină școala în viață, și atunci de ce să nu ajutăm și noi...(...) Toată lumea este încântată, feedback-ul este pozitiv, primim aprecieri de la părinți, de la bunici, de la profesori, directorul școlii, de asemenea ONG-ul din Barcani, feedback-ul e foarte bun și sper ca și utilizatorii OLX să vadă cum pot ei contribui la dezvoltarea școlii respective”.

Ionela Lupu: Ce ar trebui să știe utilizatorii despre serviciul de livrare OLX, cum pot ei ajuta concret la renovarea acestei școli?

Theodor Filoș: „Într-o propoziție, OLX-erii salvează o școală, dacă e să gândim așa. Dacă folosesc serviciul nostru de livrare prin OLX, care e disponibil și pe desktop, și în aplicație, și avem parteneriate și cu Fan Courier sau cu Poșta Română, orice livrare pe care o fac, că vor cumpăra ceva, că vor vinde ceva, contribuie la fondul de renovare al școlii respective. Tot ce trebuie să facă este să folosească serviciul, să cumpere și să vândă cu livrare prin OLX, la un click distanță se întâmplă totul în sistemele noastre.”