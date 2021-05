Tot mai mulți oameni își cumpără teren sau case în satele românești. Delta Dunării este la mare căutare

Sunt tot mai mulți cei care își caută liniștea și fericirea departe de agitația și poluarea din marile orașe. Își cumpără teren sau case în satele românești și descoperă acolo o viață tihnită.

În Delta Dunării, de pildă, unii dintre cei care au plecat de la o casă de vacanță au ajuns să schimbe modelul turismului tradițional. Acum închiriază camere, la cererea prietenilor, și au renunțat la slujbele inițiale.

Bianca Folescu a fost ofiţer de poliţie în Constanța. Pentru că şi-a dorit un loc unde să se odihnească în weekend, a cumpărat casa unor lipoveni din Vişina, judeţul Tulcea.

Bianca Folescu, proprietar de pensiune: "Am găsit această căsuţă care nu era chiar aşa, era o casă bătrâneasca, am făcut ce am crezut că este de bun simţ, nu am intervenit foarte mult, lucru care s-a dovedit a fi cea mai bună inspiraţie. Și nu m-am legat numai de casă, dar m-am legat de tot ceea ce îmi oferea ca energie acest loc."

În curtea Biancăi, plină de animale, copiii şi părinţii pot uita câteva zile de internet şi de telefon. Patru cai frumoşi îi aşteaptă să îi plimbe.

În alt loc magic al Deltei, la Somova, Sanda şi Roberto ne-au primit în curtea lor. Roberto este italian. Pentru că obişnuiau să vină în vacanţă în România, s-au hotărât să-şi cumpere o casă.

Roberto Paladini, proprietar de pensiune: "Mi-a plăcut partea de Deltă şi i-am zis lu' Sanda, hai, cumpărăm ceva aicea pentru noi, pentru vacanţă, să stăm aici liniştiţi vara. Şi am găsit casa asta, care acum are circa 120 de ani şi era singura casă din sat care se vindea şi am zis "Asta e a noastră"!”

Cei doi câştiga acum din turism mai mult decât salariile lor din Italia şi au decis să rămână în ţară.

Sanda Eleonora Paladini, proprietar de pensiune: "Noi am cumpărat casa să fie casa noastră de vacanţă, dar ulterior au început cereri de la prieteni, după care cunoscuţi de prieteni şi am început să o închiriem".

La Mahmudia, la doar o jumătate de oră de Tulcea şi la aproximativ patru ore şi jumătate de Capitală, Nicoleta şi Mihai se ocupă de administrarea unei pensiuni. Înainte, lucrau în domeniul nunţilor.

Nicoleta Panischi, proprietar de pensiune: "Au crescut copiii şi intrau la şcoală şi am zis că e un business prea solicitant şi ar trebui să ne axăm pe altceva, pe turism adică, pentru că turismul ne place în primul rând".

Iniţial, cei doi au ridicat o pensiune pe malul canalului Sfântu Gheorghe. Apoi au investit în nişte bungalouri.

În ultimul an, numărul turiştilor în Deltă a crescut considerabil, mai ales că pandemia i-a făcut pe mulţi să caute siguranţa sanitară şi distanţare fizică. Şi preţurile sunt pentru toate buzunarele. Puteţi închiria o cameră cu 100 de lei pe noapte la o pensiune ori o vilă cu patru dormitoare, cu 100 de euro.