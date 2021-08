O vacanță în care cazarea nu costă nimic nu mai este doar un vis nici în România

O vacanță în care cazarea nu costă nimic nu mai este doar un vis. Schimbul de case este de acum posibil și la noi în țară, grație unui grup special, creat pe rețelele de socializare.

Utilizatorii își pun la dispoziție locuințele celor care vor să le viziteze zona și merg, la rândul lor, în vacanță în locuri noi.

"Bine ați venit la noi! Această este cabana noastră din lemn. Avem un loc de relaxare, o bucătărie utilată și un loc de luat masă. Pentru cei care doresc să se relaxeze în exteriorul cabanei, avem și o piscină încălzită", prezintă proprietara cabana.

Pentru a vedea marea acești soți își lasă cabana din inima Apusenilor pe mâna unei familii din Constanța.

"Eu și familia am fost cu copiii la mare. Am văzut anunț pe Internet. Am avut o cazare excepțională și chiar o să repetăm aventura asta", a spus proprietara cabanei.

La radul lui Cezar care are un apartament în Mamaia Nord a fost imediat tentat de ideea unei vacanțe la munte.

Cezar Michețean: "Noi cu oamenii de la Cluj, cu Aneta și cu Petre, suntem o familie, am devenit foarte apropiați ca prieteni. Noi am fost la ei, ei vin la noi. Nimeni nu a plătit absolut nimic!"

Inclusiv proprietarii de pensiuni au intrat în joc.

Ovidiu Felecan, proprietar pensiune: "Ne place marea, dar nu numai, ne plac și alte orașe din Romania, gen Brașov, ne-am simți bine și la Sibiu. Cred că este o oportunitate pentru cei care au astfel de posibilități de schimb să vadă toată țara, sunt multe, multe locuri frumoase. Suntem deschiși și în străinătate dacă sunt oportunități".

Totul funcționează pe bază de încredere și, deja, mii de oameni s-au alăturat grupului de Facebook, unde își prezintă oferă, dar și ce vor în schimb.

Costin Radu, creator grup de Facebook "Cazare la schimb”: "E o formă de turism care vine cumva fără bătăi de cap. Într-adevăr trebuie să îți găsești o gazdă cu care rezonezi. Sper că în curând vom vedea și schimburi internaționale (adică între români care locuiesc în afară) sau internațional – conațional – cineva din altă țară să facă schimb în România, pentru că foarte mulți sunt plecați acolo cu familiile, nu mai au case în România și poate vor să vină la munte, la mare…".

Aceste schimburi se practică de multă vreme în toată lumea și reprezintă soluția ideală pentru cei care vor să își viziteze țara cu buget redus.