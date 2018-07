Mii de români la munte, în weekend. S-au distrat la bungee jumping și cățărări pe stânci

Câteva mii de români petrec sfârșitul de săptămână la munte. Dacă la Cheile Râșnoavei, cei mai curajoși au făcut bungee jumping ori s-au cățărat pe stânci, în restul stațiunilor de pe Valea Prahovei ploaia i-a ţinut pe turiști departe de natură.

Vineri seară, în schimb, lumea s-a distrat la o petrecere, pe acoperișul unei clădiri din Brașov.

Turiştii care au plecat la munte şi-au început călătoria pe aglomeratul DN1. Cum a plouat aproape toată ziua, în trafic s-a mers lent.

Dacă la Sinaia, Predeal şi Buşteni vremea i-a ţinut pe oameni în hoteluri, cei care au ajuns în parcul de aventură de la Cheile Râșnoavei au avut cer senin. Curajoşii s-au aruncat în gol de la 140 de metri, printre stânci.

"Am făcut pariu cu prietenul meu, el ne achita săritura. Dacă nu sărim plătim noi aşa că trebuie să sar."

"Eu sunt convins că o să iau eu bani de la ei că nu vor avea curaj să sară. Şi eu am încercat anul trecut. Am ajuns acolo şi nu am mai sărit."

"Am sărit a fost super tare..."

Instalaţia de bungee jumping de la Cheile Râșnoavei este printre cele mai înalte din Europa. O săritură costă 450 de lei, iar în preţ este inclus şi instructajul.

După ce sunt bine ancoraţi turiştii sunt ridicaţi la aproape 140 de metri. De acolo fac săritura în gol. Adrenalina de care au parte aici nu se compară cu nimic, spun ei.

Alţii şi-au testat limitele în natură. Un bărbat de pildă a traversat încălţat un rău, apoi s-a căţărat în vârful unei stânci, deşi nu avea echipament de escaladă.

"Am vrut să am o amintire de neuitat de la munte. Să facă o poză acolo sus.

Nu v-a fost teamă?

Nu, că am experienţă."

Iar vineri seară, cine nu a avut somn a dansat până în zori pe acoperişul unei clădiri din Braşov.

"E prima dată când vin la un astfel de eveniment mi se pare chiar un super party.”

Pentru că ploile au ajuns şi la munte, pentru sâmbătă seară multe hoteluri şi pensiuni au pregătit spectacole ca să-şi distreze turiştii.