Investiții mari cu bani europeni în turismul de aventură: "Am văzut potenţialul mare”

Foarte mulţi turist pasionaţi de sporturi extreme caută aventura în zone pitorești. Dacă plouă, cu atât mai bine. Se plimbă cu mașini speciale pe cărări de munte ori admiră peisajul de sus, din paramotor.

În Alba, câțiva tineri au învestit bani europeni în afaceri care le dau ocazia curajoșilor din toată lumea să trăiască experiențe de neuitat în România.

Văzut de la peste 1000 de metri altitudine, Rimetea, satul cu case albe şi ferestre verzi, pare un ţinut din cărţile de poveşti. Câţiva tineri ambiţioşi au investit 200.000 de euro din fonduri europene pentru a-i atrage pe turiştii dornici de aventură.

Gyula Pall: "Cei mai mulţi urcă Piatra Secuiului, dar şi noi cum suntem cu sporturile de aventură şi noi le oferim servicii, mai mult raftingul, e mai special.”



Zsuzsa Incze: "Am văzut potenţialul pe care îl are ţara noastră şi Rimetea m-a fermecat din prima clipă. Am avut turişti din SUA, Polonia, din Israel foarte mulţi turişti şi din toate ţările din Europa."

Cei care aleg să admire peisajele din înaltul cerului plătesc între 200 şi 250 de lei, iar raftingul costă 125 de lei.

În altă zonă cu potenţial turistic, la Săliștea, un tânăr a obţinut 45.000 de euro, bani europeni, tot pentru o afacere de profil: are cinci maşini speciale pe care le folosesc pasionaţii de off-road, ca să descopere frumuseţea satelor româneşti.

Cei care au pornit în aventura pe patru roţi, au promis că vor reveni.

Plimbarea cu maşinuţele de teren durează până la două ore, iar închiriatul costă 150 de lei.

