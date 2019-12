Imagini de vis din hotelul de gheță construit în Suedia, copiat după cel de la Bâlea Lac

Aflat în regiunea Laponia, hotelul a fost ridicat din gheaţă provenită din Oceanul Arctic şi este gata să îşi primească primii oaspeţi.

Cei ce l-au văzut spun că este o adevărată operă de artă, la care au muncit din greu arhitecţi, constructori, sculptori şi artişti din întreaga lume.

Un peisaj nocturn de neegalat, cu aurora boreală care pluteşte deasupra. Ce reclamă ar putea fi mai convingătoare pentru hotelul de gheaţă din Suedia?

Holuri largi şi elegante, cu arcade care te duc cu gândul la construcţiile vikinge şi un candelabru de gheaţă imens, cu ţurţuri tăiaţi elegant, în loc de cristale, sunt primele lucruri pe care le văd turiştii la intrarea în hotelul ridicat lângă oraşul Kiruna, cel mai nordic din Suedia. Aici, temperaturile sunt mult sub zero grade, aşa că nu au fost probleme cu materialele de construcţie. Unii dintre lucrători au venit din China.

It's been 30 years since the world's first hotel made of snow and ice launched, and the team behind Sweden's ICEHOTEL have gone all out to mark the occasion. https://t.co/DOYmyHZsGv