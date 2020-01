Drumul vinului din Alsacia, faimos în întreaga lume. Care sunt principalele atracții

Şampanii rafinate, vinuri aromate, podgorii cât vezi cu ochii şi crame care găzduiesc sute de mii de turişti în fiecare an.

Pe scurt, Drumul vinului din Alsacia, faimos în întreaga lume.

70 de sate viticole, podgorii întinse pe dealuri, castele, restaurante gourmet, toate alcătuiesc spectaculosul drum al Vinului din Franţa.

Un traseu creat în anii '50 de biroul de turism din Alsacia, care îmbina degustări de vinuri, vizite în satele tradiţionale sau plimbări cu bicicleta printre podgorii.

Drumul vinului din Alsacia atrage mii de turiști

Turişti: ''Sunt din Spania, am venit să învăţăm mai multe despre vin, asocierile lui cu mâncarea, modul în care se bea'

Aşezaţi lângă un şemineu, cu un pahar de riesling care adună toată aromă locală, turiştii învaţa că vinul este o poveste. Totul e important: de la soiul şi paharul ales, până la modul în care se degusta.

În acest fel sunt primiţi turiştii de unul dintre cei mai apreciaţi somelieri din Franţa. Jeremy ne povesteşte despre boom-ul pe care l-a avut Alsacia în 2010 atunci când s-a înregistrat o creştere uriaşă a consumului de spumant şi a vinului de desert.

Faimosul drum al vinului din Alsacia porneşte din Strasbourg până în sudul Colmarului, iar, în mare parte, vinul pe care ei îl fac merge spre export: Italia, SUA sau Elveţia.

La jumătate de oră de unul dintre cele mai frumoase oraşe din Franţa, Colmar, se ajunge în cea mai mare cramă bioclimatică din Europa care se întinde pe 1600 de metri. Aşa arată o investiţie de câteva milioane de euro. Întreaga crama a fost construită doar din materiale naturale, în special din lemn. Nu are climatizare, iar curăţenie se face cu apă de ploaie.

Peretii cramei sunt construiţi în totalitate din baloţi de paie, iar pereţii clădirii au fost construiţi doar cu ajutorul prietenilor. Au lucrat aici benevol 50 de femei şi bărbaţi , scrie pe o tăbliţă. Au fost 500 de zile de şantier şi prima recoltă a avut loc în 20 septembrie 2016. S-au folosit pentru aceşti pereţi baloţi de paie, peste 5000 de bucăţi foarte mari, de câţiva metri.

Clădirea are panouri solare şi este încălzită cu ajutorul unei sobe pe lemn.

Jean Paul Schmitt: ''Nu mai folosim tehnici tradiţionale, folosim aceste cuve moderne pentru vinificarea vinului alb. Sunt perfecte pentru tipul de struguri Riesling şi spumant. Folosim şi baric pentru maturarea vinului, în special vin roşu dar şi alb. În cuve avem încă vin din 2019, care nu şi-a terminat perioada de fermentare. Iar aici sunt la măturat pinot gri şi pinot noir şi auxerreoir. Toate butoaiele sunt din Burgundia. ''

Am ajuns şi într-o cramă care vinde anual 35 de mii de sticle în toată lumea. Paul lucrează cot la cot cu cei patru angajaţi. El crede că trebuie să fii în echilibru cu natura, aşa că, de pildă, nu ai voie să culegi via când e lună plină, iar culesul se face manual.

În astfel de crame pentru 30 de euro poţi degusta 7 tipuri de vin alături de un aperitv.

Tot ceea ce vedeţi aici e doar o mică mică parte din via pe care aceşti oameni din zona Alsaciei din Franţa o muncesc, în total au 15.000 de hectare de pământ unde cultiva struguri. Nu există locuitor în toate aceste sate care să nu aibă în subsolul caselor crame. Au beciurile transformate în camere de degustare unde îşi aşteaptă oaspeții şi au toate aparatele de etichetare.

150.000 de euro, investiți în renovări

La 31 de ani, Pierre a preluat munca de-o viaţă a familiei sale. Astfel că producţia lui de vin e acum la a 10-a generaţie. E în vie de la 2 ani. El conduce tractorul şi tot el se ocupă de etichetare.

Face vin şi din strugurii care cresc pe un hectar şi jumătate de grand cru- cel mai bun sol viticol din care iese vinul de top: riesling.

Pierre Meyer: ''Am participat la concursul vinului din Colmar, iar din 5 vinuri cu care am participat am câştigat 4 medalii de aur. ''

Produce anual 75.000 de sticle, iar cel mai scump sortiment costă 19 euro şi este un vin de desert.

Toamna, drumul vinului este plin de turişti iar unii dintre ei ajung şi în crama lui Pierre. Recunoaşte că infrastructura îi ajută mult pe cei din zona - creşterea numărului de trenuri de mare viteză, modernizarea aeroportului de la Basel care e în apropiere, sau a autostrăzilor a dus la dublarea numărului de oaspeţi în ultimii ani.

Numai în perioada culesului, Pierre are peste 1000 de vizitatori atraşi de crama tradiţională, cu butoaie vechi, dar şi de serile gastronomice pe care le organizează. Turiştii nu plătesc nimic. Pierre le oferă o experienţă de neuitat, iar ospeţii nu pleacă fără cel puţin o sticlă de vin de la el.

A investit însă peste 150.000 de euro în renovare acum doi ani.

Pierre Meyer: ''Am reuşit să păstrez grinzi de 300 de ani, am avut o ehipa de muncitori de 12 persoane specializaţi în recondiţionări. Cineva a nivelat pereţii, altcinea a tăiat lemnul, a înfăşurat argila pe paie, a lăsat să se usuce o săptămână după care a nivelat.''

Cât costă o noapte de cazare pe Drumul vinului

Lăsăm cramele în urmă şi ne tragem sufletul în piscinele amplasate între vii.

O noapte de cazare pentru două persoane într-o casă din Alsacia cu bârne de lemn şi aşternuturi colorate costă 107 euro.

Ursula a angajat 4 tâmplari care au recondiţionat tot lemnul, iar fiecare cameră din cele 25 are un stil aparte.

Satele, cochete şi îngrijite, cramele moştenite din generaţie în generaţie, pensiunile cu atmosfera unică, dar mai ales vinurile aromate atrag astfel milioane de pământeni anual în această destinaţie unică în Europa.