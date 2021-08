Doar trei restaurante din România apar în topul celor mai bune din lume. Ce au atât de special față de celelalte

Trip Advisor, cea mai cunoscută platformă de turism din lume, include în topul său de anul acesta și trei restaurante românești. Unul a atras atenția prin design, iar două prin calitatea meniurilor.

Sunt singurele capitole la care am reușit să ne facem remarcați, dar clasamentul alcătuit pe baza recenziilor a milioane de oameni, e o adevărată sursă de inspirație pentru cei care caută destinații și experiențe inedite.

Un local din Tohanu Nou, județul Brașov, este al treilea cel mai apreciat din lume la categoria "perfect picture restaurants".

Clientă: ”De fiecare dată când vin și postez un story, el e în centru”.

Liviu Popica, fotograf: ”Avem foarte mare potențial fotografic, pentru că de cele mai multe ori avem lumină diferită, umbre diferite și în orice moment al zilei aici poți să găsești cadre unice".

Elementul central este un copac aflat chiar în interiorul restaurantului. Semnificația lui vine din trecut, când țăranii care munceau întreaga zi la fân ori în agricultură se așezau seara la umbra unui copac și mâncau. Nu ai cum să nu îl fotografiezi.

Un alt copac uscat, cu o înălțime de opt metri, așezat de-a lungul tavanului, atrage privirile clienților. La fel ca șemineul în care mocnește focul, materialele naturale și ferestrele luminoase. Iar elementele din natură se îmbină armonios și în farfurie.

Acest loc din România se alătură astfel, cel puțin la nivel gastronomic, cu restaurante din Indonezia și Cehia.

Dorin Lucian, proprietar restaurant: ”Sunt în locații extrem de dezvoltate, cu altă experiență și din punct de vedere al arhitecturii și al mâncării pe care o găsim în țările respective”.

80% din mâncare e vegan-vegetariană

În topul localurilor figurează și două localuri din Sibiu, lăudate pentru brunch, adică pentru preparatele oferite într-o combinație de mic dejun și prânz.

Unul dintre restaurante este în centrul istoric, lângă turnul Bisericii Evanghelice. Iar meniul se bazează pe rețete europene, dar și asiatice ori tradițional-romanești.

Aurelian Dragomir, chef: ”Ponderea în meniu e undeva la 80% e vegan-vegetarian, pentru că ăsta e trendul de acum, cât mai puțină carne. Primim pe absolut toată lumea și cu câini și fără câini, toate genurile".

Clientă: ”Mâncarea este delicioasă, proaspătă, cu ingrediente de aici, totul foarte bun".

Clientă: "Pe mine mă atrage pentru că în majoritatea locurilor pe unde am mers să mănânc e mâncarea tradițională, dar aici mai găsești și altceva".

Cel de-al doilea local este o cafenea cochetă. Clienții apreciază aici nu numai gustările, ci și cafeaua de calitate. În meniu sunt salate, tartine cu cremă de brânză, ouă poșate cu guacamole sau somon, ori supa de zuchini și mentă.

"Acesta e locul nostru favorit pentru întâlnirile matinale" - scrie, pe Trip Advisor, un client.

Deocamdată, acestea sunt singurele apariții românești în topul Best of the Best 2021.

Clasamentul mai nominalizează hoteluri, plaje, parcuri naționale sau companii aeriene din întreaga lume.