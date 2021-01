Aglomerație infernală la mijlocul săptămânii în Poiana Brașov. Cozile s-au întins pe sute de metri

Cu gândul că la mijlocul săptămânii vor fi singuri pe pârtie, mii de oameni au mers la munte ca să se bucure de soare și aer curat.

Așa se face că în Poiana Brașov coada pentru telegondolă începea din stradă, situație nemaîntâlnită într-o zi de lucru.

Cu doar o oră înainte de închiderea instalaţiilor, oamenii erau înşiraţi pe sute de metri, la îmbarcare.

Turiştii recunosc că s-au înşelat când şi-au luat liber în timpul săptămânii, crezând că vor găsi staţiunea goală.

Bărbat: ”Am zis că venim de câteva zile în timpul săptămânii să nu fie oameni însă am avut o mare surpriză, plin totul. Am stat vreo 25 de minute la coadă, ceea ce am înţeles că nu e mult, am înţeles că se sta mult mai mult. E un peisaj de poveste, foarte frumos!”

Reporter: „Dar vă aşteptaţi să fie aşa aglomeraţie?”

Turist: ”Nu, nu, nu. Noi suntem veniţi doar pentru azi. Ca să fie mai liber”.

Citește și Un nou simptom al infectiei cu coronavirus a fost anuntat de experti. Cum il recunosti

Şederea prelungită la coadă pentru îmbarcarea în telecabină, teleschi sau telegondolă a însemnat, automat, mai puţin timp pe pârtie.

Reporter: ”Cam cât ai stat la coadă, cât ai stat pe pistă?”

Copil: ”Pentru telecabină am stat vreo oră la coadă şi pentru gondolă 20 de minute. Și coborât, vreo 10, 15 minute”.

Salvamontiştii spun că numărul uriaş de turişti s-a reflectat şi într-un număr mare accidente. Cele mai multe au fost cauzate de faptul că unii începători tind să meargă mai sus, în zone pentru avansaţi. Iar aceştia coboară uneori cu viteză mare pe pârtiile celor care abia învaţă să schieze.

Cătălin Petrescu, Serviciul Salvamont Brașov: ”Se creează diferenţe foarte mari de viteză, diferenţe care nu pot să creeze decât coliziuni şi accidentări. E ca în cazul traficului de pe stradă, când maşinile merg cu o anumită viteză şi altele merg foarte tare”.

Administratorii domeniului schiabil se aşteaptă ca weekendul să aducă un nou val de turişti, mai ales ca pârtiile sunt toate în stare impecabilă, iar vremea se anunţă frumoasă.