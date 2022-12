VIDEO. Chipul faraonului Tutankhamon poate fi văzut pentru prima dată în 3.300 de ani. Cum arăta regele egiptean

Astfel, fața lui Tutankhamon poate fi văzută pentru prima dată în peste 3.300 de ani, notează The Mirror.

Christian Corbet a folosit un model 3D al craniului faraonului, pentru a-l ”aduce la viață” pe vechiul conducător egiptean. Modelul a fost creat folosind scanări ale craniului lui Tutankhamon, realizate de către dr. Andrew Nelson de la Universitatea de Vest din Canada.

Rezultatul final a fost numit cea mai realistă reconstrucție a aspectului faraonului creată vreodată.

Dr. Nelson: „Am folosit în munca noastră modelul 3D al craniului, apoi am adăugat straturile de mușchi și am construit, efectiv, fața. Anatomia craniului a ghidat reconstrucția facială, așa că sunt de părere că este o apariție mult mai realistă decât oricare dintre cele pe care le-am văzut până acum.”

Utilizarea tomografiei computerizate (CT) pentru a crea un model 3D precis al craniului a fost doar un element care a stat la baza acestei reprezentări realiste.

Echipa care a lucrat la acest proiect a folosit, de asemenea, markeri de țesut – care indică adâncimea cărnii în diferite locuri – care au avut în vedere caracteristicile actualilor egipteni.

În trecut, alte reconstrucții ale mumiilor au folosit markeri de țesut care se bazau pe subiecți caucazieni.

Christian Corbet: „Apoi am construit mușchii strat cu strat, până când reconstrucția criminalistică a fost completă. Sculptura criminalistică s-a bazat pe anatomia craniului, iar markerii de țesut și măsurătorile fiecăruia s-au bazat pe subiectul egiptean de sex masculin. Nu există nicio licență de creație aici. Fiecare etapă a fost, de asemenea, fotografiată pentru a dovedi munca mea.”

Bustul criminalistic avea ochii închiși, fără urechi și fără expresie, dar, odată ce a fost finalizat, Corbet a avut șansa de a da viață acelui chip.

„Mi s-a permis să fiu mai creativ și să-i deschid ochii, să dau direcții unghiulare către ochi și, poate, să adaug un pic de răsturnare a buzelor. Dar, din nou, nu a fost nicio fabricare a trăsăturilor – chiar și urechile au fost gândite cu atenție de noi toți”, a spus el.

Ca o tușă finală, a fost adăugată o coroană khepresh sau de război.

