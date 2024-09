Un proiect ambițios: În câțiva ani, oamenii ar putea locui și munci în adâncul oceanelor

O companie britanică vrea să mute oamenii sub apă. Planul său are la bază un habitat subacvatic numit sistemul Sentinel, care ne-ar permite să locuim și să lucrăm la adâncimi de 200 de metri, timp de până la o lună.