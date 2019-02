Un harpon spaţial a fost testat în premieră. Cum funcționează. VIDEO

RemoveDebris ar putea rezolva problema deşeurilor periculoase care orbitează Pământul, rămase în urma rachetelor lansate anterior şi a altor misiuni spaţiale, relatează Agerpres. În cadrul experimentului desfăşurat vineri de Airbus, un harpon a străpuns învelişul unei mostre atârnată la o distanţă de un metru şi jumătate. După ce este capturat, obiectul este tractat cu ajutorul unei pânze.

Deşi mai sunt mulţi ani până la utilizarea operaţională a harponului, acest experimentul reprezintă un important pas înainte către eliminarea gunoiului spaţial în contexul în care numărul misiunilor spaţiale continuă să crească. Potrivit astronautului Tim Peake, care a publicat în 2016 o imagine cu un hublou ciobit pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), pagubele produse de deşeurile aflate pe orbită pot dăuna navelor spaţiale. Se estimează că ciobitura ar fi fost provocată de un fragment de vopsea întărită, care s-a ciocnit cu viteză de ISS.

In slow motion: world's first ever space harpoon successfully removes junk orbiting the Earth @TomClarke_ITV explains https://t.co/dHxkTQFGo1 pic.twitter.com/q2FCM2oPQH