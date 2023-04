Sonda Spațială Juice a decolat către Jupiter, în căutare de medii extraterestre locuibile. VIDEO

Sonda Juice, care a decolat de la baza Kourou din Guyana Franceză, s-a separat cu succes de lansatorul Ariane 5 la o altitudine de 1.500 de kilometri, la 27 de minute după lansare. Misiunea Ariane 5 "este un succes", a declarat Stéphane Israël, preşedintele Arianespace.

"Juice este cea mai complexă sondă trimisă vreodată spre Jupiter", a subliniat directorul general al ESA, Josef Aschbacher, în camera de control Jupiter.

