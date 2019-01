Primul hotel spațial va fi deschis în 2021. Se pot vedea 16 răsărituri pe zi

Este vorba despre o staţie spaţială care ar urma să fie pusă pe orbită în 2021, cu un an mai devreme decât se preconizase.

Staţia se va numi Aurora şi va putea găzdui câte şase turişti, pe lângă cei doi membri ai echipajului.

Printre avantaje, compania enumeră camere din care se vor putea vedea 16 răsărituri pe zi şi experienţa unică a imponderabilităţii.

Călătoriile vor dura 12 zile şi, evident, nu vor fi ieftine. Preţul este de nouă milioane şi jumătate de dolari.

Step inside what could be the first luxury hotel in space https://t.co/C2lmosQ7oO pic.twitter.com/p3N9yM4huh