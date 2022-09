Primele imagini cu planeta Marte surprinse de telescopul spațial James Webb. Ce a descoperit NASA cu ajutorul lui. FOTO

Acesta a oferit o perspectivă unică a planetei noastre vecine cu ajutorul caracteristicilor sale de infraroșu, completând astfel datele adunate cu alte dispozitive.

Webb, o colaborare internațională cu ESA (Agenția Spațială Europeană) și CSA (Agenția Spațială Canadiană), se află la aproape un milion de mile distanță de Pământ, în punctul Lagrange Soare-Pământ 2 (L2), potrivit SciTechDaily.

De acolo, Webb a oferit o vedere a discului observabil al lui Marte (porțiunea din partea luminată de soare care este îndreptată spre telescop) și poate surprinde imagini și spectre cu rezoluția necesară pentru a studia fenomene pe termen scurt, cum ar fi furtunile de praf, modelele meteorologice, schimbările sezoniere și procesele care au loc în momente diferite ale unei zile marțiane.

Neighborhood watch. ????@NASAWebb captured its first images & spectra of our planetary neighbor, Mars. Webb’s infrared-sensitivity and location gives unique insight to @NASAMars short-term phenomena like dust storms, weather, & seasonal changes. More: https://t.co/EY45qBGTi4 pic.twitter.com/v4u3WK307V