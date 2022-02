Descoperire rară în Noua Zeelandă: Un pui de rechin fantomă. FOTO

Rechinii fantomă, cunoscuți și sub numele de himere, sunt rar văzuți, iar observarea puiilor lor sunt este și mai neobișnuită.

Puiul a fost colectat de la o adâncime de aproximativ 1,2 km (0,7 mile) sub apă, în apropiere de Insula de Sud. Oamenii de știință spun că descoperirea îi ajută în înțelegerea dezvoltării speciei.

Doctorul Brit Finucci a spus că descoperirea a fost făcută accidental în timp ce efectuau o cercetare a populațiilor subacvatice.

„Speciile de mare adâncime sunt în general greu de găsit și rechinii-fantomă, în special, tind să se ascundă”, a spus ea pentru BBC. „Deci pur și simplu nu-i vedem foarte des”, a punctat ea.

Oamenii de știință de la Institutul Național de Cercetări Acvatice și Atmosferice din Noua Zeelandă sunt de părere că puiul de rechin fantomă ieșise recent din capsulă pentru că burta sa încă era plină de gălbenuș. Sursa citata punctează că embrionii din această specie se dezvoltă în capsule tip ouă care sunt așezate pe fundul apei, și se hrănesc cu gălbenuș până când sunt gata să eclozeze.

Dr. Finucci a spus că acești pui pot prezenta caracteristici diferite față de adulți, ceea ce face descoperirea mai semnificativă. „Puii pot trăi în habitate foarte diferite, pot avea diete diferite, pot chiar să arate foarte diferit față de adulți", a menționat ea.

Trebuie precizat că rechinii fantomă nu sunt rechini reali, ci o specie de pește înrudită cu rechinii.

???????????????????? “Obscure, dead-eyed, wing-finned fish that float about the murky depths of the ocean floor”?!? @niwa_nz's @BritFinucci has a much better way of describing the BABY ghost shark (chimaera) just found off NZ: “very rare & exciting" + “astonishing”: https://t.co/DcQpcH5snG pic.twitter.com/mZrtXWqNvr