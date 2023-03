Continentul dispărut care a avut nevoie de aproape 400 de ani pentru a fi găsit

Cecetătorii au găsit un continent dispărut după 375 de ani, care a făcut parte dintr-un supercontinent străvechi care includea Antarctica de Vest și Australia de Est.

"Marele continent sudic" a fost teoretizat încă din epoca romană și a fost chiar descoperit parțial în anii 1600.

Cu toate acestea, va fi nevoie de aproape 400 de ani pentru ca geologii să se pună în sfârșit de acord asupra noului continent.

Descoperirea inițială a avut loc în 1642, când omul de afaceri și marinarul olandez Abel Tasman a pornit în căutarea celui de-al optulea continent evaziv - cunoscut și sub numele de Terra Australis în latină.

Plecând din Jakarta, Indonezia, Tasman a debarcat în cele din urmă pe Insula sudică a Noii Zeelande și a început să exploreze.

Totuși, înainte de a pune piciorul pe uscat, el a dat peste localnicii Māori care nu au fost deloc impresionați de marinarul european.

De fapt, aceștia au fost atât de revoltați de prezența sa încât au izbit alte canoe care încercau să se apropie de continent și pe cele care transportau mesaje către nava principală.

După ce nu a reușit să găsească noul pământ, Tasman a navigat spre Jakarta și nu s-a mai întors niciodată.

În mod paradoxal, aceasta a fost prima dată când cineva ar fi înregistrat informații despre misteriosul al optulea continent.

Aproape 400 de ani mai târziu, geologii GNS au anunțat descoperirea unui nou continent numit „Zealandia” sau „Te Riu-a-Māui”, în dialectul Māori.

Se pare că acest continent, care are o suprafață de aproximativ 4,9 milioane de km pătrați și care nu se poate vedea cu ochiul liber, deoarece este în mare parte sub ocean, potrivit Unilad.

Formation began around 85 Myr ago during the splitting of Gondwana. It separated from the eastern margin of Gondwana, which included present-day Antarctica and Australia. The processes involved in Zealandia's formation include rifting, seafloor spreading, and subduction pic.twitter.com/ocEOY6UXHO