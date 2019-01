"Ceasul Apocalipsei" este la numai 2 minute de miezul nopții

„Ceasul Apocalipsei”, care măsoară apropierea umanității de distrugere ca urmare a propriilor acțiuni nocive, s-a apropiat în 2019 cu 2 minute de miezul nopții, în contextul îngrijorărilor legat de iminența unui război nuclear și a încăzlirii globale.

Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) a anunțat că Doomsday Clock a rămas blocat la 2 minute de miezul nopții la fel ca în ianuarie 2018. Singurul moment în care organizația a considerat că lumea se apropie de o catastrofă devastatoare a fost în 1953, în timpul Războiului Rece, scrie The Guardian.

În 2018, ora Ceasului Apocalipsei reflectă prăbușirea tratatelor de control al armelor și accentul pus de Washington și Moscova asupra modernizării arsenalelor nucleare, nu asupra dezmembrării acestora, și a lipsei de voință politică de a inversa schimbările climatice.

"Suntem ca și pasagerii de pe Titanic, ignorând aisbergul din fața noastră, bucurândunse de mâncarea bună și muzica fină", a declarat fostul guvernator al statului California, Jerry Brown.

De la plecarea din funcție în această lună, Brown a devenit președintele executiv al organizației BAS. "E târziu. Trebuie să-i trezim pe oameni. Și asta intenționez să fac!”



Fostul secretar american al Apărării, William Perry, a declarat că summit-ul dintre Donald Trump și Kim Jong-un din Singapore din iunie 2018 a reușit să calmeze o parte din tensiunile dintre cele două țări, dar nu a dus la desființarea arsenalelor nucleare.

Rachel Bronson, președintele BAS, a declarat că nu ar trebui să ne liniștim fiindcă limbile ceasului nu au mai avansat în ultimul an.

Din 2015, Ceasul Apocalipsei a fost actualizat o dată pe an, dar nu s-a întâmplat mereu aşa, scrie Live Science După ce acest orologiu a fost introdus în 1947 - ca ilustrare pe coperta revistei BAS, ora indicată fiind 7 minute înainte de miezul nopţii - a fost modificat de 23 de ori, actualizările din următoarele decenii depinzând de evenimentele din lume şi de nivelurile de ameninţare. Uneori au trecut chiar ani fără ca ceasul să fie modificat, potrivit calendarului BAS.

Actualizările au fost mai frecvente în anii '60, când Războiul Rece dintre SUA şi Uniunea Sovietică au inflamat tensiunile globale şi au provocat temeri de atacuri nucleare. Deceniul s-a încheiat însă cu ceasul la 10 minute până la miezul nopţii în 1969, după ce liderii mondiali au semnat în 1968 un tratat pentru colaborarea în dezvoltarea energiei nucleare fără a produce noi arme nucleare.

Numărul actualizărilor Doomsday Clock a crescut din nou în anii '80, reflectând deteriorarea relaţiilor dintre SUA şi URSS. Apoi, în 1991, când Războiul Rece s-a încheiat în sfârşit iar SUA şi Rusia au lansat mai multe iniţiative de reducere a arsenalelor nucleare, ceasul a făcut cel mai mare salt înapoi, oprindu-se la 17 minute înainte de miezul nopţii.

Deşi au trecut 70 de ani de la apariţia Doomsday Clock, ameninţările globale din partea armelor nucleare şi schimbării climatice sunt încă iminente. Totuşi, deşi acţiunea umană este cea responsabilă pentru pericolele globale, tot ea poate schimba şi cursul viitorului.

În ultimii ani însă, limbile ceasului s-au mutat doar înainte iar în 2015 ele s-au oprit la doar 3 minute de miezul nopţii. În 2016 nu a existat nicio schimbare, dar în 2017 Ceasul Apocalipsei a avansat cu 30 de secunde, apropiindu-se la două minute şi jumătate de miezul nopţii. La momentul respectiv, era „ora" cea mai apropiată de miezul nopţii la care ajunsese ceasul în peste 60 de ani.

