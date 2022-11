Capsula Orion a misiunii NASA Artemis a ajuns la Lună. Prima fotografie cu Pământul FOTO

Capsula s-a apropiat la o distanță de 128 km de Lună. Este prima dintre cele trei ture pe care Orion le va da în jurul Lunii pentru a prinde viteză, scrie Sky News.

„Este una dintre acele zile la care te gândești și despre care vorbești pentru o perioadă lungă de timp”, a spus Zeb Scoville, directorul de zbor.

Orion se va întoarce pe Pământ pe 11 decembrie.

Fly-by complete!@NASA_Orion completed its closest fly-by of the Moon this morning, 81 miles above the lunar surface, traveling 5,102 mph. Before the fly-by, we conducted an outbound powered fly-by burn, increasing speed at a rate of more than 580 mph: https://t.co/gqViM3BJLg pic.twitter.com/9IUkQUj4pf