„Ce treabă am cu Dică?”. Gigi Becali pune capăt speculațiilor după eșecul FCSB de la Craiova

„Singurul lucru pe care mi-l doresc acum play-off-ul. Altfel am mai pierdut un an. Lupta noastră la ora asta nu e nici cu CFR, nici cu Craiova... este cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA... (...) Ce treabă am cu Dică? Ce să facă Dică? Eu am încredere că echipa îşi va reveni. Asta e situația. Pot face ceva? Ce perspectivă să avem, cu 8 puncte? Singurul lucru pe care mi-l doresc este play-off-ul, că altfel am mai pierdut un an. Lupta noastră la ora asta e cu Petrolul Ploiești, cu ei ne batem pentru un loc în play-off”, a spus Becali la Digi Sport, conform news.ro.

„Cine-i mulţumit de jocul ăsta? Dacă jucăm cu o echipă care nu are cei mai buni jucători... S-a întâmplat pentru că noi am avut un Coman, toate mingile le-a pierdut, apoi a intrat altul (n.r. Octavian Popescu) şi le-a pierdut şi el pe toate. Apoi l-am mai avut pe Haruţ, care el nu era, era pe altă planetă”, a adăugat Gigi Becali.

Becali a mai precizat că pentru FCSB important este campionatul intern. ”Ne axăm doar pe campionat, că avem nevoie să intrăm în play-off, nu ne mai interesează aşa tare Conference League. Dacă intrăm în play-off la opt puncte sau zece, cinci înjumătăţite, avem şanse la campionat. Doar campionatul contează. O să joace ceilalţi. De exemplu, pe Miculescu de ce am dat 1.7 milioane? Pe Rusu de ce am dat bani? Toţi ăştia pe care am dat bani să joace”, a adăugat Gigi Becali.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 19-09-2022 09:07