Violențe la Budapesta, înaintea finalei Europa League. Mai mulți suporteri au fost răniți. Câți fani au fost arestați | VIDEO

"Mai multe persoane s-au bătut" la începutul după-amiezii pe străzile din capitala Ungariei, a anunțat, într-un comunicat de presă, poliţia maghiară.

31.05.2023, Sevilla???????? - Roma???????? in Budapest????????, Small groups of 7-8 from Slask Wroclaw around Sevilla fan zone https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/p88HyZQ5QS — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 31, 2023

"Un spaniol şi un suedez au fost duşi la spital pentru tratament suplimentar", au precizat oamenii legii, adăugând că "au fost iniţiate urmăriri penale pentru huliganism" şi că "şapte polonezi au fost arestaţi".

Finala Europa League, FC Sevilla - AS Roma, se va disputa pe stadionul "Puskas Arena", care are o capacitate de 68.000 de locuri.

Roma fans are ready and waiting in Budapest ???? ????pic.twitter.com/wbRfqOYPgK — Get Italian Football News (@_GIFN) May 31, 2023

Fiecare echipă va fi susținută de câte 15.000 de suporteri.

Finala Europa League, FC Sevilla - AS Roma, va fi transmisă în direct, miercuri, de la ora 22:00, pe PRO Arena și VOYO.

Dată publicare: 31-05-2023 19:20