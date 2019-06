Spania, prima echipă calificată în semifinalele Campionatului European Under-21

Ibericii, care au început competiţia cu stângul (1-3 cu Italia), au revenit şi au reuşit să ocupe primul loc, după victoriile cu Belgia (2-1) şi Polonia.

În meciul de sâmbătă, de la Bologna, golurile echipei spaniole au fost marcate de Pablo Fornals (17), Mikel Oyarzabal (35), Fabian Ruiz (39), Daniel Ceballos (71) şi Borja Mayoral (90).

Echipa gazdă, Italia, a întrecut Belgia cu scorul de 3-1, la Reggio Emilia, şi păstrează şanse de a ajunge în semifinale din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund.

Nicolo Barella (44), Patrick Cutrone (53) şi Federico Chiesa (89) au punctat pentru ''Azzurrini'', golul de onoare al belgienilor fiind reuşit de Yari Verschaeren (79). Belgia a încheiat meciul în inferioritate după cartonaşul roşu primit de Isaac Mbenza (90).

Spania a ocupat primul loc în clasamentul final, cu 6 puncte (+4 goluri), urmată de Italia, 6 puncte (+3), Polonia, 6 puncte (-3), Belgia, 0 puncte. Spania a obţinut, totodată, şi calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.

????#U21EURO

????Victory wasn't enough for the #Azzurrini to top the group with Spain winning big elsewhere.

????We'll have to wait for results over the next two days before learning our fate in the tournament.

????????????????#BELITA 1-3 #VivoAzzurro pic.twitter.com/p4QYmtJOG0