Răsturnare de situație. De ce ar fi depus, de fapt, Messi cererea de transfer de la Barcelona

Lionel Messi ar urmări, prin cererea sa de a-şi rezilia contractul cu FC Barcelona, să obţină demisia preşedintelui clubului Josep Maria Bartomeu, scrie presa spaniolă.

Diferendul dintre Messi şi Bartomeu nu este de dată recentă, ci durează din 2017, notează spaniolii, care adaugă că plecarea preşedintelui ar fi suficientă ca pentru ca argentinianul să rămână.

Bartomeu a negat pentru Sport.es că ar intenţiona să demisioneze, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, presa argentiniană scrie că Messi a luat deciza de a pleca de la Barcelona după o frază rostită de noul antrenor Ronald Koeman.

"Privilegiile s-au terminat, voi fi inflexibil, trebuie să ne gândim la echipă", ar fi spus Koeman, care l-ar fi pus în fruntea listei de plecări pe uruguayanul Luis Suarez, bun prieten cu starul argentinian.

Mesi mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, dar a expirat la începutul lunii iunie.

Atacantul argentinian Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona că vrea să plece de la echipă, a anunţat, marţi, cotidianul Sport.

Messi vrea rezilierea unilaterală a contractului valabil până în 2021.

Potrivit canalului argentinian TyC Sports, Messi a transmis această cerere prin fax.