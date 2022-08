Prima fotografie cu Gabriela Ruse după operația la mână. Sportiva se află în recuperare | FOTO

Sportiva în vârstă de 24 de ani, aflată pe locul 51 WTA, se recuperează după operație și, cel mai probabil, va absenta de la US Open.

„Am simțit durere în mână în ultimele turnee. În urma investigațiilor, echipa mea și cu mine am decis că intervenția chirurgicală este necesară pentru a asigura o recuperare completă. Am fost operată ieri și totul a mers bine. Am început procesul de recuperare și sperăm să ne întoarcem cât mai curând”, este mesajul Gabriele Ruse pe care l-a transmis din spital.

I felt pain in my hand for the last tournaments. Following investigations, my team and I decided surgery was necessary to ensure a full recovery. I underwent surgery yesterday, and everything went well.

We have begun the recovery process and hope to be back asap