Patrick Mouratoglou, desființat de una dintre fostele sale jucătoare: „Nu-i păsa de sănătatea mea! Voia doar să fie cunoscut”

Antrenorul francez Patrick Mouratoglou (foto, stânga) se află și el în lumina reflectoarelor după scandalul de dopaj în care este implicată actuala sa elevă, Simona Halep.

Mouratoglou a reacționat cu greu după ce Halep a făcut anunțul potrivit căruia a picat testul anti-doping de la Us Open 2022. Însă, tehnicianul a fost aspru criticat de această dată, chiar de una dintre fostele sale eleve, franțuzoaica Aravane Rezai (foto, dreapta), acum în vârstă de 35 de ani. Cei doi au colaborat în perioada 2009-2010.

"La turneul din Bali l-am invitat pe prietenul meu, Patrick Mouratoglou. Am câștigat turneul și am decis să lucrăm împreună. La început, încă eram antrenată de tata și am lucrat cu ambii. Patrick mi-a adus o doză de profesionalism și m-a dus să mă antrenez pe cele mai bune terenuri.

Dar uneori era prea posesiv. Și nu își asuma responsabilitățile. A făcut presiuni asupra mea ca să-mi înfrunt părinții. M-a pus față în față cu ei pentru ca el să obțină ce dorea: control total. Voia să obțină rezultate și nu-i păsa în ce fel le obținea.

Îmi zicea «Îți promit că vei ajunge în Top 10. Trebuie să mă asculți». Am avut încredere totală în el. Dar nu e bine ca un bărbat să pună o fată tânără împotriva tatălui ei, în timp ce el stă și se uită. E un om pasionat de tenis, dar nu aș pune că e un mare antrenor. E un foarte bun om de afaceri, a mărturisit Rezai, în cadrul unui interviu acordat pentru Punto de Break.

„Eram ca într-o închisoare. Lui nu-i păsa”

„Dar nici nu îți poți imagina ce a făcut cu mine când am câștigat turneul de la Madrid... Abia mâncam, doar beam un pahar de lapte pe zi. Nici nu mâncam micul dejun. Abia puteam ridica telefonul. Eram ca într-o închisoare. Mă trezeam la 06:00 și alergam o oră sau două ore. Mă punea să fac exerciții chiar înainte de meci. Era prea mult. Oamenii din echipa lui, doctori sau nutriționiști, îi spuneau că mă voi accidenta dacă va continua în acest fel. Iar el le spunea că nu îi pasă.

Și nici nu-i păsa de sănătatea mea mentală. Punea multă presiune pe mine. Eram foarte slabă. Pentru fiecare meci mâncam doar foarte puțină salată. Aveam doar un pahar de lapte și salată în stomac. Nu mă lăsa să mănânc mai mult. Spunea că trebuie să slăbesc, dar nu se putea așa. Când lucram cu el, auzeam «Patrick tocmai a câștigat alt turneu». Asta e tot ce dorea, să fie cunoscut”, mai spunea Aravane Rezai.

„Patrick putea pleca în vacanță când eu mă antrenam, dar eu nu puteam să îmi iau o zi liberă (...) Erau foarte multe certuri între tatăl meu și Mouratoglou. Ambii puneau presiune pe mine. Am început certurile cu tata și s-a terminat relația cu el. Nu doar cea profesională... Am renunțat să mai vorbesc cu familia mea. M-am izolat de ei. Iar situația asta m-a distrus. Am intrat în depresie și am decis să nu mă mai antrenez", a conchis franțuzoaica

Sursa: puntodebreak.com, punchng.com Etichete: , , , , Dată publicare: 28-10-2022 12:34