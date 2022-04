Patrice Evra, dezvăluiri cutremurătoare: "Am vândut droguri şi am mâncat din gunoi"

Getty

Fost câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester United, francezul Patrice Evra, 40 de ani, a dezvăluit, într-un interviu pentru BBC One, că a avut o copilărie grea, în care a trăit experienţe teribile, informează News.ro.

"Uneori, noaptea, când aruncau Big Mac-urile reci la gunoi, mergeam şi le luam. După ce ne-a părăsit tata, totul a fost haotic. Fotbalul m-a salvat. Când aveam 17 ani, am mers în Italia", a afirmat Evra, jucător născut în Senegal.

Jucând "Două adevăruri şi o minciună", fostul fotbalist a spus: “Am vândut droguri, am cerişit şi am lucrat într-un magazin de televizoare. Una nu este adevărată. Nu am vândut televizoare”.

"Am sunat-o pe mama şi i-am zis: 'Aici este raiul, sunt oameni care ne servesc cu mâncare şi am două furculiţe într-o parte şi două cuţite în cealaltă'", a mai declarat el.

A fost victima abuzurilor sexuale

În octombrie 2021, Evra mărturisea că a fost victima abuzurilor sexuale când era adolescent. Într-un interviu acordat The Times cu ocazia publicării autobiografiei sale, Patrice Evra a spus că a fost victima acestui abuz când avea 13 ani şi încă era la şcoală.

În cariera sa, Patrice Evra a evoluat pentru Marsala, Monza, Nice, Monaco, Manchester United, Juventus, Olympique Marseille și West Ham United.

Printre altele, el are în palmares șapte titluri de campion, dintre care cinci cu Manchester United și două cu Juventus, plus Liga Campionilor (2007/2008) și Campionatul Mondial al cluburilor (2008), ambele cu echipa engleză.

Pentru naționala Franței, Evra a jucat 81 de meciuri, fără să marcheze vreun gol.