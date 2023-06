Parada campionilor de la Manchester City. Mii de persoane au ieșit pe stradă, în ploaie. VIDEO

Parada a fost amânată de două ori luni din cauza ploii torenţiale de la Manchester.

Însă, în cele din urmă jucătorii au plecat cu autocarul descoperit şi au ajuns pe scena amplasată pe Oxford Street, unde Jack Grealish le-a spus fanilor că nu a dormit de 24 de ore.

Un alt jucător, Erling Haaland, a stat în autocar şi a cântat la bustul gol.

Manchester City a câştigat, sâmbătă seară, pentru prima dată principala competiţie intercluburi europeană, Liga Campionilor, învingând Inter Milano, scor 1-0, în finala disputată la Istanbul. Pentru City sezonul 2022/2023 este unul istoric, în care a reuşit tripla campionatul Angliei, Cupa Angliei, Liga Campionilor.

