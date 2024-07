Nunta lui Denis Drăguș și a Vanessei, în imagini. Ce ținute au purtat vedetele invitate la marele eveniment | GALERIE FOTO

Pe lista invitaților s-au aflat colegii de la națională Florinel Coman, Răzvan Marin, Radu Drăgușin, Denis Alibec, Nicolae Stanciu, dar și Alexandru Băluță de la FCSB.

Unul dintre nași este antrenorul Marius Șumudică.

„E un moment special, am emoții. Nu trăiești în fiecare zi un astfel de moment. Mă bucur că s-a întâmplat, că am făcut acest pas. Cred că e cea mai frumoasă vară din viața mea. Nu puteam să îmi doresc mai mult, e un sentiment unic, greu de descris. Nu a fost greu să îmi aleg nașii, avem două perechi. Deja nu mai e un secret, am o relație specială cu Șumi, m-a ajutat foarte mult. Îi mulțumesc că e alături de mine în continuare. Eu speram să mai fim la Euro și să schimb data. Abia după meciul cu Olanda am început să ne pregătim de nuntă, nu am vrut să ne gândim la asta”, a mărturisit Denis Drăguș.

Nunta lor a fost programată inițial în luna mai, înainte ca echipa să fie calificată la EURO 2024, dar pentru că naționala ne-a reprezentat în Germania, cei doi au fost nevoiți să amâne nunta și au ales aceeași dată cu botezul.

Mesenii au mânca de la file de sturion, până la sarmale. Vanessa a purtat două rochii, la fel și fiica cea mică, Derya, care a fost botezată miercuri seară.

Denis Drăguș si Vanessa se cunosc de când aveau 10 ani. Multă vreme au fost cei mai buni prieteni, până într-o zi, când el a făcut primul pas, iar de atunci sunt mereu împreună. Denis a cerut-o în căsătorie pe Vanessa în 2021.

