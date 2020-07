Messi, atacat de un fost campion mondial: ”Un băiat de 1,50 metri, pe jumătate autist”

Lionel Messi "este pe jumătate autist", iar lui Antoine Griezmann nu ar trebui să-i fie frică de vedeta Barcelonei, a declarat miercuri, pentru Radio Monte Carlo, fostul fotbalist francez Christophe Dugarry, care a jucat şi la echipa catalană.

Dugarry, consultant pentru RMC, a comentat faptul că Griezmann nu reuşeşte să se impună ca titular la Barcelona, scrie Agerpres.

"Nu mai are încredere în el, evoluţiile sale nu sunt bune. Este adevărat că Lionel Messi ar putea să-i paseze ceva mai mult, dar sincer asta nu mă miră. Griezmann pierde mingi, joacă fără ambiţie. Griezmann trebuie doar să se ducă să discute cu Messi ca să rezolve problema pe care o au...", a spus Dugarry, ce a evoluat la Barca în prima jumătate a sezonului 1997-1998.

"De cine îi e frică, de un băiat de 1,50 m şi care este pe jumătate autist? N-are decât să arate după un timp că e bărbat. N-are decât să-i ardă una dacă are o problemă, e un an de când se spune că are o problemă cu Messi", a continuat Dugarry, aceste afirmaţii stârnind o polemică..

Ulterior, Dugarry şi-a cerut scuze: "Îmi pare sincer foarte rău pentru amploarea şi ecoul stârnite de afirmaţiile mele despre Lionel Messi. Nu am vrut să stigmatizez persoanele care suferă de tulburări autiste, nu a fost intenţia mea. Le cer scuze celor pe care i-am şocat".

El a adăugat că-şi va cere din nou scuze în emisiunea sa de joi seară.

Dugarry a avut cuvinte dure despre Quique Setien, tehnicianul catalanilor: "Există un antrenor care se împotmoleşte total. Setien e un om foarte de treabă, dar nu e destul de competent".

Fostul atacant francez, care a mai făcut declaraţii controversate de-a lungul timpului, îl consideră pe Cristiano Ronaldo mai valoros decât Messi, aminteşte EFE.

Dugarry a marcat singurul gol al meciului Franţa - România, disputat în faza grupelor EURO 1996.