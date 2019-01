Mesajul Simonei Halep pentru Serena Williams: ”Sunt gata să mă confrunt cu ea!”

”A fost un meci grozav și cred că am jucat cea mai bună partidă aici, anul acesta, și sunt foarte mulțumită de felul în care am jucat aici.

Însă, bineînțeles, este întotdeauna o provocare să joci împotriva surorilor Williams, așa că am fost super motivată astăzi. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera, mulțumesc tuturor pentru că au venit și au fost drăguți cu mine”, a spus Simona Halep.

”Cu siguranţă am nevoie de antrenor, chiar dacă am câştigat aceste meciuri. Nu poţi să joci la acest nivel de unul singur. Mă voi gândi la un antrenor după acest meci, încerc să mă bucur de această poziţie şi încerc să dau totul la fiecare meci", a mai spus Simona Halep.

Jucătoarea română de tenis numărul 1 mondial o va înfrunta în turul următor pe Serena Williams, sora mai mică a lui Venus.

”Nu am nimic de pierdut, joc împotriva unei mari campioane, așa că va fi o provocare și mai mare, dar sunt gata să mă confrunt cu ea” , a spus Simona Halep.

