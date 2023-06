VIDEO. Manchester City a câştigat pentru prima dată Liga Campionilor. Rodri: ”Emoţionant! Un vis devenit realitate!”

Pentru City, sezonul 2022/2023 este unul istoric, în care a reuşit tripla campionatul Angliei, Cupa Angliei, Liga Campionilor.

Tehnicianul Pep Guardiola a reuşit tripla campionat - Cupă, Liga Campionilor şi la FC Barcelona, în 2009. Pentru el este a doua triplă, un record.

Guardiola a înregistrat sâmbătă victoria cu numărul 300 la conducerea echipei City.

Spaniolul a câştigat a treia oară Liga Campionilor, după 2009 şi 2011 (ambele cu Barcelona).

La ceremonia de după meci, jucătorii triumfători au primit medaliile şi trofeul din partea preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin. A primit medalii şi brigada de arbitri din care a făcut parte şi Istvan Kovacs.

News.ro

Ilkay Gundogan: Astăzi am făcut istorie!

Ilkay Gundogan, căpitanul echipei Manchester City, spune că finala Ligii din acest an a fost un meci dificil pentru ambele echipe, iar City e norocoasă că balanţa a înclinat către ea.

”Incredibil! Este greu de exprimat în cuvinte. Astăzi am făcut istorie! Ştiu că a fost greu pentru ambele echipe. Noi nu am fost cei mai buni în prima repriză. Am ezitat. Însă ştiam că trebuie să ne descurcăm mai bine în partea a doua. Probabil a fost un meci cu 50-50 şanse. Ne simţim foarte norocoşi că balanţa s-a înclinat înspre noi. Ştiam că toată lumea vorbeşte despre tripla istorică. Era o presiune uriaşă, dar această echipă este construită pentru a face faţă presiunii în cel mai bun mod posibil", a declarat Ilkay Gundogan, potrivit News.ro, după ce echipa sa, Manchester City, a cucerit Liga Campionilor.

Agerpres

Rodri: Emoţionant! Un vis devenit realitate!

Rodri, mijlocaşul formaţiei Manchester City şi jucătorul care a marcat golul victoriei echipei sale în finala Ligii Campionilor, 1-0 cu Inter Milano, îşi doreşte ca ”team”-ul său să repete performanţa şi anul viitor.

"Emoţionant. Un vis devenit realitate. Toţi aceşti suporteri de aici au aşteptat atât de mulţi ani. Ei merită trofeul, noi îl merităm. În ultimii ani am fost atât de aproape. Vreau doar să le mulţumesc tuturor pentru că nu a fost uşor. Cu ce echipă ne-am confruntat, felul în care apără şi contraatacă! Noi am dat totul. Nu am fost buni în prima repriză, am jucam prost, dar finalele sunt aşa. Nu te poţi aştepta să joci la fel de bine ca întotdeauna. Sunt emoţii şi nervi. Acum vrem mai mult, avem multă ambiţie. Acest moment nu se va mai repeta vreodată, aşa că merităm să sărbătorim. Iar la anul vrem să se întâmple din nou!”, a spus Rodri după finala Ligii Campionilor.

Agerpres

Jack Grealish: Este unul din momentele pentru care munceşti toată viaţa

Jack Grealish, jucătorul lui Manchester City, i-a mulţumit managerului Josep Guardiola după finala câştigată sâmbătă seara, în faţa echipei Inter Milano, scor 1-0, pentru că acesta a avut încredere în el.

„Este unul din momentele pentru care munceşti toată viaţa. Sunt atât de fericit. Am fost îngrozitor pe teren, dar nu-mi pasă. Să câştigi tripla cu acest grup de jucători este atât de special. Toţi cei care mă cunosc ştiu cât de mult iubesc fotbalul şi asta am muncit toată viaţa. Familia mea a fost în tribună, i-am văzut şi am fost tare emoţionat! Tocmai i-am spus managerului echipei „Vreau să-ţi mulţumesc”. A avut atât de multă încredere în mine. Este un geniu!”, a declarat Jack Grealish după finala Ligii Campionilor câştigată în faţa echipei italiene Inter Milano, scor 1-0.

