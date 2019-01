Halep, despre victoria de la Australian Open: „N-am idee cum am câștigat”

Getty

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a vorbit, joi, despre victoria împotriva sportivei americane Sofia Kenin, pe care a învins-o cu 4-2 la Australian Open.

„Nu am idee cum am câştigat, e atât de greu să explic ceea ce s-a întâmplat pe teren, a fost un meci foarte greu. Ea este o jucătoare extraordinară, e dificil să stai acolo, pentru fiecare minge, să alergi atât de mult, am fost un pic accidentată în setul al doilea, dar am luptat pur şi simplu pentru că am vrut să câştig ca să revin să joc din nou în faţa voastră. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere, a fost extraordinar. Le mulţumesc tuturor românilor din tribune, dar şi australienilor, pentru că ştiu că mă susţin, Mi-a plăcut întotdeauna să evoluez aici, la Melbourne, sper ca în meciul următor să joc mai bine şi să fac un meci mai bun", a declarat Halep, la interviul de pe teren, informează News.ro.

Simona Halep, locul I WTA, finalista ediţiei trecute, a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 6-7 (5), 6-4, pe americanca Sofia Kenin, locul 37 WTA, în turul al doilea al Australian Open, după un meci intens, epuizant, de două ore şi jumătate.

