Dusan Uhrin Jr, după retrogradarea cu Dinamo: „Sunt foarte trist şi dezamăgit, e o situaţie incredibilă”

Agerpres

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminică seara, după ce formaţia sa a retrogradat în Liga a II-a, că situaţia este una incredibilă, precizând că este foarte trist şi dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat.

"Este o situaţie incredibilă... Sunt foarte trist şi dezamăgit, am crezut că vom reuşi să trecem cu bine de acest baraj şi Dinamo va rămâne în Liga I. Cred că acum conducerea clubului trebuie să se gândească la viitorul lui Dinamo. Pentru că atunci când într-un an schimbi 55 de jucători şi 4 antrenori şi câştigi doar 5 meciuri din 30 e aproape imposibil să te gândeşti la viitor. Pentru mine a fost o perioadă foarte dificilă, am încercat să fac tot ceea ce am ştiut mai bine. Îmi pare sincer rău pentru suporterii dinamovişti. Este mult prea puţin să înscrii un singur gol în această dublă manşă cu Universitatea Cluj, este imposibil. Acum sunt foarte trist şi nu pot face o analiză... sincer, acum nu ştiu ce aş fi putut schimba în aceste meciuri pentru a obţine salvarea de la retrogradare", a afirmat Uhrin Jr la postul Digisport, conform Agerpres.

"Nu sunt mândru că am retrogradat, dar nici nu regret că am venit la Dinamo. Asta pentru că mi-am dorit să ajut Dinamo. Nu ştiam cu adevărat care e situaţia aici, însă voiam să ajut, îmi pare rău că nu am reuşit. Nu vreau să vorbesc eu despre vina mea, să îi lăsăm pe alţii să comenteze aceste lucruri. Pot să spun însă că şi eu sunt vinovat. Atmosfera în vestiar este foarte neplăcută acum, toţi suntem trişti", a menţionat antrenorul.

Dusan Uhrin Jr a precizat că nu mai are contract cu clubul Dinamo şi că nimeni din conducere nu a discutat cu el despre prelungire în ultima perioadă.

"Nu ştiu care e viitorul lui Dinamo. Nu cred că aceasta este o întrebare pentru mine. Am antrenat 25 de ani şi niciodată nu am fost într-o situaţie ca aici. Eu nu mai am contract cu Dinamo. Nimeni nu a discutat cu mine despre prelungirea contractului, ce se întâmplă dacă rămânem sau nu în Liga I", a precizat tehnicianul ceh.

Dinamo Bucureşti a retrogradat pentru prima oară în istoria sa din Liga I de fotbal, după ce a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (1-1), duminică seara, pe teren propriu, în manşa a doua a barajului pentru menţinere/promovare.

Dinamo, care a evoluat neîntrerupt în primul eşalon din 1948, fusese învinsă în tur de Universitatea cu 2-0. Formaţia alb-roşie, care a încheiat pe locul 8 în play-out, este al doilea cel mai titrat club din Liga I, cu 18 titluri şi 13 Cupe ale României.