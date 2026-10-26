Cristian Chivu, născut la 26 octombrie 1980, la Reșița, fundaș stânga și mijlocaș central, și-a început cariera la FCM Reșița, unde a jucat în sezoanele 1996-1997 și 1997-1998, bifând 25 de meciuri și două goluri. A urmat Universitatea Craiova, pentru care a evoluat în 34 de partide și a înscris de trei ori.

În 1999, s-a transferat la Ajax Amsterdam, unde a devenit căpitan. Alături de echipa antrenată de Ronald Koeman, a câștigat campionatul Olandei în sezonul 2001-2002, Cupa Olandei și Supercupa Olandei, în 2002. În sezonul 2002-2003, a contribuit la parcursul echipei în Liga Campionilor.

În septembrie 2003, Chivu a ajuns la AS Roma. În cele patru sezoane petrecute la club, a jucat în 123 de meciuri și a marcat de șase ori. Principalul trofeu câștigat a fost Cupa Italiei, în sezonul 2006-2007.

În 2007, a semnat un contract pe cinci ani cu Internazionale Milano, unde a obținut cele mai mari succese ale carierei. A câștigat de trei ori campionatul Italiei, de două ori Cupa Italiei și de două ori Supercupa Italiei. În sezonul 2009-2010, a cucerit Liga Campionilor și Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA.

La 6 ianuarie 2010, Chivu a suferit o fractură craniană gravă în timpul unui meci cu Chievo Verona, după un contact cu Sergio Pellissier. A fost operat și a revenit pe teren la 24 martie, purtând echipament de protecție. Pentru Inter, a disputat 168 de meciuri și a înscris de trei ori.

La echipa națională, Chivu a evoluat la Campionatele Europene din 2000 și 2008. A fost selecționat de 75 de ori pentru prima reprezentativă, iar unul dintre golurile sale importante a fost cel marcat împotriva Angliei la Euro 2000, într-un meci câștigat de România cu 3-2. La 21 mai 2011, și-a anunțat retragerea de la națională, iar la 31 martie 2014 și-a încheiat cariera de jucător, din cauza accidentărilor.

La 18 februarie 2025, Chivu a fost numit antrenor al echipei Parma, aceasta fiind prima sa experiență la nivel de seniori. În cele 13 meciuri conduse, echipa a obținut trei victorii, trei înfrângeri și șapte remize.

La 9 iunie 2025, a devenit antrenorul echipei Internazionale Milano, semnând un contract valabil până la 30 iunie 2027.

Cristian Chivu este căsătorit din 2008 cu prezentatoarea TV Adelina Elisei, cei doi având două fete: Natalia, născută în 2009 şi Anastasia, născută în 2010.

Ce mesaj i-a transmis clubul italian

„La mulți ani, Cristian Chivu, cu ocazia împlinirii vârstei de 46 de ani! Dăruire, curaj și un puternic simț al apartenenței: antrenorul Nerazzurri întruchipează valorile care definesc clubul Inter. Născut pe 26 octombrie 1980, la Reșița, în România, Cristian Chivu se află la cârma echipei de seniori a clubului Inter încă din vara anului 2025. În primul său sezon, el a condus echipa către o dublă națională extraordinară, câștigând al 21-lea Scudetto al lui Inter și a 10-a Coppa Italia.

Aceste realizări remarcabile l-au făcut pe Chivu a doua persoană din istoria lui Inter care a câștigat titlul de campion al Italiei atât ca jucător, cât și ca antrenor, după Armando Castellazzi, care a realizat această performanță cu Scudetti-urile din sezoanele 1929/30 și 1937/38.

Povestea lui Chivu și cea a clubului Inter s-au întâlnit pentru prima dată în 2007. De atunci, culorile Nerazzurri au fost o prezență constantă de-a lungul vieții sale. Ca jucător, a petrecut șapte sezoane la Inter, înregistrând 169 de apariții, marcând trei goluri și câștigând nouă trofee: trei titluri de campion, o Ligă a Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor FIFA, două titluri de Coppa Italia și două Supercupe ale Italiei. De asemenea, a făcut parte din echipa istorică care a câștigat tripla în 2010.

După ce s-a retras din fotbalul profesionist, Chivu și-a început cariera de antrenor, petrecând șase ani pe banca echipelor de tineret ale Interului, între 2018 și 2024, înainte de a prelua conducerea echipei de seniori. Cristian Chivu primește cele mai bune urări din partea tuturor celor de la Inter!” a transmis echipa de fotbal Inter Milano într-un mesaj oficial.

În prezent, Inter ocupă locul 1 în Serie A, cu 22 de puncte în opt etape. Lazio are tot 22 de puncte, dar Inter conduce datorită golaverajului.