Fostul internaţional elveţian îşi manifestase interesul încă de la începutul lunii octombrie, potrivit News.ro.

Un prim adversar şi-a anunţat candidatura împotriva lui Gianni Infantino pentru preşedinţia FIFA.

Într-o postare extinsă de douăsprezece pagini publicată pe reţelele sale sociale, Ramon Vega şi-a oficializat miercuri candidatura pentru a prelua conducerea organizaţiei.

Cine este Ramon Vega

"Nu candidez pentru că mi-am petrecut viaţa încercând să obţin o funcţie, ci pentru că parcursul meu m-a pregătit să slujesc acest sport", a afirmat el, printre altele, în acest text în care îşi explică motivaţiile şi obiectivele.

Vega (55 de ani), fost internaţional elveţian (23 de selecţii) care a evoluat, printre altele, la Tottenham, Celtic şi Créteil, încercase deja să-şi depună candidatura în 2015, 2019 şi 2022, dar, în cele din urmă, nu a dus procesul până la capăt.

La cel de-al 77-lea Congres al FIFA, care va avea loc pe 18 martie la Rabat (Maroc), va avea ca adversari pe Gianni Infantino şi pe eventualii alţi candidaţi, care au termen până pe 18 noiembrie să-şi depună dosarele.

Cine este Gianni Infantino

Gianni Infantino și-a sărbătorit alegerea în funcția de președinte al FIFA, în februarie 2016, cumpărând bere pentru jurnaliști într-un bar al unui hotel din Cardiff, Țara Galilor. După ce conducerea precedentă, în frunte cu Sepp Blatter, fusese înlăturată în urma scandalurilor de mită și corupție, Infantino reprezenta noua imagine a fotbalului mondial: un om apropiat de oameni, comunicativ și pregătit să restabilească reputația acestui sport, potrivit Espn.

Zece ani mai târziu, avocatul cu dublă cetățenie, elvețiană și italiană, a devenit cel mai puternic om din fotbal.

Infantino câștigă șase milioane de dolari pe an și are legături directe cu unii dintre cei mai influenți lideri ai lumii, printre care președintele Statelor Unite, Donald Trump, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Acesta călătorește cu un avion pus la dispoziție de statul Qatar, iar când a revenit la Cardiff, la începutul acestui an, pentru reuniunea anuală a International Football Association Board (IFAB), organizată la complexul de lux Vale of Glamorgan, Infantino a ales să se cazeze în apropiere, la Castelul Hensol, o construcție din secolul al XVII-lea.

Revenirea sa în oraș, la un deceniu după seara în care sărbătorea alături de jurnaliști într-un bar, a evidențiat transformarea spectaculoasă a statutului său.

Fie că a fost o alegere întâmplătoare sau una deliberată, locul în care s-a cazat a întărit imaginea actuală a lui Infantino, care, la 56 de ani, pare să fi devenit un adevărat împărat al fotbalului mondial.

Din 2016, Gianni Infantino a fost reales de două ori în funcția de președinte al FIFA, în 2019 și 2023, de fiecare dată fără contracandidat.

După ce și-a anunțat intenția de a candida din nou în 2027, există așteptări ca acesta să își păstreze funcția fără să întâmpine o opoziție semnificativă.