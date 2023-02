CFR Cluj - Lazio, retur de foc în Conference League, în direct pe Pro Arena & VOYO, de la 19:45

După ce, în tur, a plecat înfrântă de la Roma, (scor 0-1), formația ardeleană va încearca în această seară să întoarcă rezultatul și să meargă mai departe în Europa. În prima partidă, Lazio s-a impus grație eușitei lui Ciro Immobile. Lazio a reușit să mențină scorul, chiar dacă CFR Cluj a avut avantajul unui om în plus, după faultul comis de Patric în primul sfert de oră al partidei care a condus la un cartonaș roșu, notează Sport.ro.

Anthony DaSilva, fost jucător la CFR, a evidențiat faptul că ardelenii pot produce o surpriză în Gruia, mai ales că meciul decisiv va fi cu casa închisă. De asemenea, Tony a precizat că presiunea nu este pe formația din Superligă, ci pe Lazio.

„Urmăresc mereu echipa. Eu cred că CFR e obișnuită să joace la același nivel. An de an, doar ea joacă în competițiile europene și face treabă foarte bună pentru țară, pentru România. Sincer, eu cred că nu e imposibil! E greu, dar nu imposibil. Nu este imposibil ca CFR să facă o surpriză. Stadionul va fi plin cu o atmosferă foarte frumoasă. Cu împingerile de suporteri de acasă, totul este posibil!

Știm că este greu, cum am spus, dar eu am încredere. Petrescu e obișnuit să joace același joc și cu presiune. Dar, în acest moment, presiunea e pe Lazio. Dacă ea o elimină pe CFR, este normal. CFR nu are nimic de pierdut. Eu cred că o să fie o surpriză. CFR are nevoie să câștige, are nevoie de gol.

De când îl știu eu, Dan Petrescu este un antrenor conservator. Joacă 4-3-3, dar astăzi poate să facă o surprisă, să joace mai agresiv cu două vârfuri: un 4-4-2. Asta ar putea ajuta CFR. Și cu împingerile de suporteri cred că va fi o soluție foarte bună pentru CFR”, a spus Tony pentru Sport.ro.

