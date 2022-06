Americanca Anita Alvarez a leșinat în bazin, în timpul Campionatului Mondial de natație | GALERIE FOTO

Americancei Anita Alvarez, 25 de ani, i s-a făcut rău în timpul unui concurs. Mai exact, sportiva a leșinat în timpul exercițiului pe care-l desfășura la proba de natație artistică. La un moment dat, înotătoarea s-a dus la fund, fără să aibă vreo reacție.

Potrivit publicației Mundo Deportivo, tragedia a fost evitată datorită antrenoarei sale, Andrea Fuentes, care a observat ce se întâmplă și s-a aruncat imediat în apă. Ea și-a ridicat eleva de pe fundul bazinului.

???? Susto en el Mundial de Natación. Esta es la secuencia del rescate de la nadadora artística Anita Álvarez, quien se desmayó al finalizar su rutina. Fue su entrenadora Andrea Fuentes quien, sin pensarlo, se lanzó con ropa de civil a rescatarla.@Pueblaonline pic.twitter.com/MOeRW7dVtC — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 22, 2022

Anita Alvarez a fost scoasă din complexul sportiv Duna Arena pe targă. Din fericire, sportiva din SUA și-a revenit și este în afara oricărui pericol. În următoarele zile, pentru a afla ce a provocat leșinul, medicii o vor supune unor teste amănunțite.

Salvamarii nu au avut nicio reacție

"A fost o sperietură uriașă. A trebuit să sar în bazin, deoarece salvamarii nu aveau de gând s-o facă. Mi-a fost frică pentru că nu respira, dar acum se simte foarte bine.

A avut apă în plămâni, iar odată ce a început să respire din nou, totul a fost bine. S-a simțit ca o oră întreagă. Am spus că lucrurile nu sunt în regulă, am țipat la salvamari să se arunce în apă, dar nu m-au auzit sau nu au înțeles ce am spus.

Nu respira! Am sărit cât de repede am putut, de parcă eram la finala Jocurilor Olimpice", a declarat Andrea Fuentes, potrivit Firstpost.

