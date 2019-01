Zeci de copii voluntari ai comunității săsești din Sebeș au adus bucurie în sufletele celor încercați de soartă

În prag de sărbători zeci de copii voluntari ai comunității săsești din Sebeș, județul Alba, vor să aducă bucurie în sufletele celor încercați de soartă.

Aceștia s-au transformat în patiseri și au copt sute de figurine din turtă dulce, pe care le-au decorat cu măiestrie. Toate vor fi vândute la târgul de Crăciun care îi așteaptă sâmbătă pe cei care vor să ajute. Multe dintre căsuțele unicat au ajuns deja la clienții din străinătate.

In bucataria Parohiei Evanghelice din Sebes este forfota mare. Zeci de ajutoare ale mosului au muncit timp de o luna la coacerea si decorarea casutelor de turta dulce. Dulciurile au fost facute dupa retete traditionale sasesti, cu multa miere si mirodenii.

S-au facut ultimele pregatiri pentru targ, casutele au fost ambalate si asezate cu grija in cutii pentru a fi vandute.

Stelute, mosi craciuni, oameni de zapada si casute de poveste, toate din turta dulce, au fost decorate de voluntari cu multa migala.

Si comunitatea de romani de la Parohia ortodoxa din Bebington Liverpool bucura mai multe familii inainte de Craciun.

Pachetele sunt trimise gratuit in tara de catre un roman care are in Anglia o firma de curierat.

